Her yıl binlerce kadın rahim ağzı kanserinden yaşamını yitiriyor: Önlenebilecek ölümler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki yıl önce HPV aşısının ücretsiz uygulanacağı sözünü vermişti. Bakanlığın yapamadığını İBB ve ABB yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kasım 2022’de HPV aşısının ücretsiz şekilde uygulanacağı sözünü vermişti ancak bu vaat hâlâ yerine getirilmedi. HPV aşısı ulusal aşı programı içinde yer almıyor. Türkiye’de her yıl 1500-2 bin kadın HPV virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyelerden yardım alan, 9-26 yaş arasındaki kişilere ücretsiz HPV aşısı uygulamasının dün itibarıyla başlayacağını duyurdu. Ankara Belediyesi de HPV aşısı projesi başlatmış, Ankara sınırları içinde ikamet eden ve sosyal yardım alan, 9-30 yaş grubu kız çocukları ve kadınların yararlanabileceği aşı uygulamalarına gelecek ay başlanacağını açıklamıştı.
SADECE KADINLAR DEĞİL
Uzmanlar belediyelerin başlattıkları projelerin örnek olması gerektiğine dikkat çekerken HPV aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal aşı programına alınarak geniş çaplı yürütülmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu üyesi Dr. Hatıra Topaklı, HPV’nin hem kadınlar hem erkeklerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs olduğunun altını çizdi. Topaklı, “HPV’nin en kritik yanı, bazı kanserojen türlerinin kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olmasıdır. Ve bu kanser vaktinde yapılan HPV aşısı ile önlenebilmektedir. Yakın zamanda İskoçya’da yapılan bir çalışma rutin aşı takvimine alınan ve uygun yaşta HPV aşısının uygulandığı kadınlarda, rahim ağzı kanseri görülmediğini göstermiştir” dedi.
CİNSELLİK TABUSU
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların yok sayıldığına ve koruyucu önlemlerin alınmasının teşvik edilmediğine dikkat çeken Topaklı şöyle konuştu: “HPV aşısı ve rahim ağzı kanserini direkt cinsellikle ilişkilendirip konuşulmasını önleme, böylece uygulanmasının gecikmesi, çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ama biliyoruz ki bu virüs sosyoekonomik sınıf, din, ırk ayırmadan farklı şekillerde kadına da erkeğe de zarar veriyor. Ve elimizde bir kanseri çok yüksek oranda önleyen bir aşı şansımız var. Bu aşının ulusal aşı takvimine girmesini ve öncelikle 9 ve 26 yaş arasında herkese ve 26 yaşından sonra bireysel kararlarla yaptırmak isteyen yetişkinlere, yapılmasını durmaksızın talep etmeliyiz.”
KARŞIYAKA'DAN ÖRNEK KAMPANYA
Karşıyaka Belediyesi; Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şubesi tarafından Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi işbirliğiyle “HPV Aşı Kampanyası” başlattı. ‘Bir pas da sen ver’ sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında velilerin onayı dahilinde genç sporculara ücretsiz HPV aşısı yapılacak. Proje ile farkındalık yaratılarak aşılama sayısının artması hedefleniyor.
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