Rahim ağzı kanserinde HPV aşısı ve düzenli tarama hayat kurtarıyor: 'Önlenebilir bir tehlike'

Rahim ağzı kanseriyle mücadelede ocak ayı, dünya genelinde önemli bir döneme işaret ediyor. Her sene farkındalığın artması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 2 bin 600 kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulurken 1200’den fazla kadın bu hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyor. Oysa bu kanser türü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “önlenebilir” olarak tanımlanıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, erken teşhis ve HPV aşısı ile rahim ağzı kanserinin büyük ölçüde önüne geçmemin mümkün olduğunu belirtti.

‘EN TEMEL NEDEN HPV’

Hastalığın genellikle yavaş ilerlediğini ve yıllar içinde kansere dönüşebilen öncül lezyonlarla başladığını belirten Şendur, “Rahim ağzı kanseri, rahmin alt kısmı olan servikste anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir tümördür” dedi. Rahim ağzı kanserinin en temel nedeninin cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virüsü (HPV) olduğunu belirten Şendur, “Serviks kanseri vakalarının yüzde 95’inden fazlasında yüksek riskli HPV tipleri saptanıyor. Özellikle HPV 16 ve 18 alt tipleri, vakaların yaklaşık yüzde 70’inden sorumlu” ifadelerini kullandı. Şendur, HPV enfeksiyonlarının çoğunun bağışıklık sistemi tarafından temizlense de kalıcı enfeksiyonların yıllar içinde kansere dönüşebildiğini söyledi.

İLERİ EVRE UYARISI

Şendur, hastaların büyük çoğunluğunun ileri evrelerde başvurduğunu vurgulayarak “Erken evrede hastalık genellikle belirti vermez. Bu nedenle tarama programlarına katılım hayati önem taşıyor” diye konuştu. Şendur, Türkiye’de serviks kanserlerinin yalnızca yüzde 62’sinin erken evrede saptanabildiğine değinerek “Geri kalan vakalar, geç tanı nedeniyle daha zorlu tedavi süreçleriyle karşı karşıya kalıyor” ifadelerini kullandı.

HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yüzde 70 ile 90 koruma sağladığına dikkat çeken Şendur, aşı olanların da düzenli taramaları ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’de 30-65 yaş arası kadınlara her 5 yılda bir ücretsiz HPV ve smear testi sunulduğunu aktaran Şendur, “Ancak katılım oranlarının artırılması, farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve aşıya erişimin kolaylaştırılması, hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynuyor” dedi.