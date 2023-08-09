Randevu krizi derinleşiyor: 3 ay sonraya MR
Yurttaşların devlet hastanelerinden randevu almalarındaki sorun uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Muayene randevuları en az 15 gün sonraya verilirken hastalıkların teşhisine ve tedaviye verilen yanıtı takip etmek için yapılan görüntüleme tetkikleri için randevular aylar sonraya veriliyor.
Ankara’da kamu hastanesinin genel cerrahi bölümünde tedavi gören bir yurttaşa da 3 ay sonraya MR randevusu verildi. Sağlığa erişemeyen yurttaşın özele yönlendiğinin altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Büyük bir grup, TÜİK araştırmalarında da ortaya çıktığı gibi hekime dahi başvuramıyor. MR, tomografi, USG gibi işlemler ayları buluyor. Yurttaş özel görüntüleme merkezlerini tercih edebiliyor” dedi. Yalçınkaya, “Yurttaşın özele gitmesine imkhån yoksa bütçesinden tamamlayıcı sağlık sigortasına kaynak ayırıyor ya da aylarca tedavisinin sonlanmasını bekliyor. Bu da yurttaşın sağlığını tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.
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