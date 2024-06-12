Randevu sorunu çözümsüz kaldı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

İstanbul Tabip Odası (İTO), dün Cağaloğlu’ndaki binasında “Randevu sistemindeki kaos sağlık hizmetini olumsuz etkiliyor” başlıklı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda geçen günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hayata geçirildiği duyurulan “onaylı randevu sistemi”nin randevu sorununa çözüm olmadığına, sistemdeki kaosun nedeninin Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğuna vurgu yapıldı.

Koca’nın toplantılarda yeni sistemin randevu bulmada ciddi rahatlama getirdiğini ifade ettiğini söyleyen İTO Genel Sekreteri Doktor Ertuğrul Oruç, durumun böyle olmadığını ifade etti.

2023’te hekime başvuru sayısının 1 milyarı bulduğuna değinen Oruç, “Bakanlığın odaklandığı nokta, yıl içinde iptal edilip gelinmediğini söylediği 81 milyon randevudur. Bu randevulara gelinseydi Sağlık Bakanlığı’na göre ortada sorun yoktu” dedi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise “En büyük propagandalardan biri ‘Hastanelerde kuyruğu kaldırdık’ sözüydü. Fakat anlaşıldı ki insanlar artık telefon-bilgisayar başında randevu almak için uğraşıyor. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde bazı branşlarda aylarca randevu alamayan hastalar oluyordu” diye konuştu.