Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:36

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:36

MHRS randevu onaylama nasıl yapılır sorusu, yeni dönemin başlamasıyla birlikte hasta ve yakınları için merak konusu oldu. Peki, Onaylı randevu nedir? MHRS randevu onaylama nasıl yapılıyor?

MHRS RANDEVU ONAYLAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MHRS randevu onaylama sistemi 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başladı. Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Onaylı Randevu" sistemiyle hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) bildirecek. 65 yaş üstü vatandaşlar ve kanser hastalarının randevularına onay verme zorunluluğu olmayacak.

MHRS HASTANE RANDEVUSU NASIL ONAYLANIR?

MHRS sistemi üzerinden alınan randevu MHRS mobil uygulamasından, SMS'le gelen mesaja yanıt vererek ya da ALO 182'yi arayarak onaylayabiliyor. Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden "onay" verilebilecek.

MHRS RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

Randevu tarihinden 1 gün önce, saat 20.00'ye kadar "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve ALO 182 çağrı merkezi aracılığıyla iptal işlemleri gerçekleştirilebilecek. Son onay saatine kadar kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.