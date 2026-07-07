Regl dönemi baş ağrılarını tetikleyebilir

Kadınların önemli bir kısmı adet dönemleri öncesinde veya sırasında baş ağrısı şikâyeti yaşayabiliyor.

Hormon seviyelerindeki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan bu ağrılar kimi zaman günlük yaşamı etkilemezken bazı durumlarda daha şiddetli seyrederek migren tipi ataklara dönüşebiliyor.

Uzmanlar ise her regl dönemi baş ağrısının “migren” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ancak belirli belirtiler varsa mutlaka tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Yeşim İşleğen, regl döneminde görülen baş ağrılarının nedenlerine ve hangi durumlarda risk oluşturduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşleğen, menstrual dönemde yaşanan baş ağrılarının sıkça migrenle karıştırıldığını belirterek “Her regl döneminde başı ağrıyan kadın migren hastası değildir. Premenstrüel dönemde östrojen ve progesteron hormonlarındaki ani düşüşler baş ağrısını tetikleyebilir ve migren tipi ağrılara yol açabilir. Bu durumu yaklaşık her 20 hastadan birinde görüyoruz. Ancak bu kişilerin migren açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

UZMANA DANIŞIN

İşleğen, regl döneminde ortaya çıkan her baş ağrısının ciddi bir tabloya işaret etmediğini belirterek “Günlük yaşamı etkilemeyen, basit ağrı kesicilere yanıt veren ve nörolojik belirti göstermeyen durumlar genellikle ciddi bir problem oluşturmaz” dedi.

Bazı durumlarda baş ağrısının daha ciddi bir migren tablosuna işaret edebileceğini vurgulayan İşleğen, “Ağrı çok şiddetliyse, ağrı kesicilere yanıt vermiyorsa ya da aura dediğimiz görsel belirtiler eşlik ediyorsa bu durumda mutlaka hem kadın doğum uzmanına hem de nöroloji uzmanına başvurulmalıdır” diye konuştu.