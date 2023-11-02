Rektör Kent: Bıçak parası rüşvettir, suçtur
Sağlık sektörünün en büyük sorunlarından olan 'bıçak parası' sorununa dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent; "Bıçak parası rüşvettir, suçtur. Kanun düzenlemesi olmadan bunun önüne geçmek çok zor" dedi.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, ülke genelinde birçok yurttaşı rahatsız eden 'bıçak parası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı doktorların, hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında para alması üzerine çok sayıda sözlü şikayet aldıklarını ifade eden Rektör Kent, yaşanan mağduriyetin önüne geçebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Maalesef ülke genelinde bıçak parası ve özel muayene sorunu var. Ancak gördüğüm kadarıyla Aydın'da bıçak parası çok fazla. Önüne geçilemeyen bir sorun. Bu bıçak parası rüşvettir, suçtur. Maalesef bu sorunu çözemiyoruz, önüne geçemiyoruz. Diğer bir sorun da özel muayeneler. Bunlara da İl Sağlık Müdürlüğü izin veriyor. Onların denetim ve kontrolünde. Buna da yapılacak bir şey yok. Hükümet öncülüğünde bu sorunlar çözüme kavuşturulmalı. Kangren olmuş sorunlardan. Biz bu konularda soruşturma açıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak sadece bizimle çözülebilecek bir sorun değil” diye konuştu.
“KANUN DÜZENLEMESİ YAPILMALI”
Açtıkları soruşturmaların da belge olmayınca işe yaramadığını anlatan Kent, “Bize yazılı bir şikayet de gelmiyor. Şifahen söyleyenler oluyor ancak şikayet dilekçesi yazmalarını istediğimizde, hastalarının tedavisi devam ettiği için şikayet etmekten çekiniyorlar. Bunu nasıl çözebilirim? Şikayet dilekçesi vereceksiniz ki, biz bunu Cumhuriyet Savcılığı'na bildireceğiz. Bilgi, belge olmadan yaptığımız başvurular belgesizlik sebebiyle geri dönüyor. Maalesef bir kanun düzenlemesi olmadığı sürece bu sorunu çözmek çok zor" ifadelerini kullandı.
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