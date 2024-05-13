Risk her geçen gün artıyor: Uzmanından hamilelere yüksek şeker uyarısı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:48

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:48

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Faruk Buyru, hamilelerin şeker hastalığı riskinin giderek arttığına dikkat çekiyor. Her 100 hamileden 10'unda yüksek şeker tespit ediliyor. Bu durumun hem anne adayı hem de bebek açısından ciddi sonuçları olabiliyor. Prof.Dr. Buyru, hamilelikte yüksek şekerin bebeğin kalbini etkileyerek ani bebek ölümüne neden olabileceğini belirtiyor.

OBEZİTE VE YANLIŞ BESLENME HAMİLELİKTE ŞEKER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Obezitenin ve yanlış beslenmenin hamilelikte şeker hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini ifade eden Prof.Dr. Buyru, günümüzde her 100 hamileden 10'unda şeker hastalığının ortaya çıktığını vurguluyor. Bu durumun obezite ve yanlış beslenme gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor.

ŞEKER YÜKLEME TESTİ ÖNEMLİ

Hamilelikte şekerin tespiti için şeker yükleme testinin önemine değinen Prof.Dr. Buyru, testin anne adaylarının kan şekerini kontrol etmek için kritik olduğunu belirtiyor. Test sonucunda yüksek şeker tespit edilen anne adaylarının diyet ve egzersizle şeker seviyelerini kontrol altına alabileceğini ifade ediyor.

HİÇBİR TEST ŞEKER YÜKLEME TESTİNİN YERİNİ TUTAMAZ

Prof.Dr. Buyru, şeker yükleme testinin önemine vurgu yaparak, bu testin yerini hiçbir testin tutamayacağını belirtiyor. Anne adaylarının bu testi yaptırmaları gerektiğini ve test sonucuna göre önlemler almaları gerektiğini ifade ediyor.