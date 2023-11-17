Riskli gruplara gribal enfeksiyona karşı aşı tavsiyesi

Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:44

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Ecemiş, yaptığı açıklamada, kış mevsimi öncesinde riskli grupta yer alan kişilerin gribal enfeksiyonlara karşı aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Hastalığın daha çok kış ve ilkbahar aylarının başlangıcında görüldüğünü ifade eden Dr. Eecemiş, "Grip influenza virüsünün etken olduğu bir hastalık. Daha çok sonbahar, kış ve ilkbahar aylarının başlangıcında görülen bir hastalık. Bir solunum yolu hastalığı. Bazı risk gruplarında ağır seyredebildiği hatta maalesef bazen ölüme neden olduğu için önemli bir hastalık" dedi.

RİSK GRUPLARINDA OLANLAR DİKKAT!

Gribal enfeksiyona karşı tavsiyelerde bulunan Dr. Ecem, yüksek riskli kronik hastalığı olan kişilerin ve hamilelerin hastalığa karşı grip aşısı yaptırmaları gerektiği belirtilerek, şunları söyledi:

"Aşısı olan bir hastalık. Risk gruplarını korumamız gerekiyor. Risk grupları 65 yaş üstü ve 2 yaş altı, kronik hastalığı olanlar, böbrek hastalığı, kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kronik kalp hastalığı olanlar, kronik kan hastalıkları olanlar ve aıds hastaları risk grubundaki kişiler. Gebelerde dahil ve bu grupları korumamız gerekiyor. Risk gruplarının aşılanması, risk gruplarının kendilerini koruması, özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda bulunmamaya dikkat etmeleri, salgın dönemlerinde buna dikkat etmeleri, kapalı ortamlara girecekleri zamanda maske kullanmaları, kişisel hijyene dikkat etmeleri, ellerini sık sık bol su ve sabunla yıkamaları, taze meyve ve sebze tüketip bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlamaları, uyku düzenine dikkat etmeleri, dengeli beslenmeleri çok önemli."

Risk gurubundaki kişilerin ilk 24-48 saat içinde hekime başvurmaları önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ecemiş, "Biz peki grip olduğumuzu düşündüğümüzde ne yapmalıyız? Özellikle risk gurubundaki kişilerin ilk 24-48 saat içinde hekime başvurmaları önemli. Genellikle grip kendi kendini sınırlayan ve kendi kendine iyileşen bir hastalık. Grip olduğunu düşünüyorsa kişi ve risk grubundaysa muhakkak hekime başvurması gerekiyor. İnfluenza virüsüne yönelik ilaçlar var. Bir hekim bunu değerlendirip bu ilaçlara ilk 48 saat içinde başladıysa hasta koruyucu oluyor. Hastanın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor" diye konuştu.

"GRİP AŞISI OLUN" TAVSİYESİ

Aşının her yıl Ekim ve Kasım aylarında yapılması gerektiğini anlatan Dr. Ecem, "Her yıl da bu aşıyı yaptırmak zorundayız. Yumurta alerjisi olmayan bütün bireyler, influenza aşısı yaptırmış ve alerjisi de yoksa aşıyı yaptırabilirler. Gebeler konusunda da dikkat çekmek istiyorum. Gebeler risk grubunda, gebelerinde aşılanması önerilmekte. Bu aşılanma hem bebeği korumakta hem de gebelikte oluşabilecek olumsuz konularda gribe bağlı bunun önüne geçebilmekte" şeklinde konuştu.

Dr. Ecem, grip aşısının koruyuculuk oranının yüzde 50 ila 80 arasında değiştiğini ifade ederek, aşı olunması halinde hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm gibi olumsuz komplikasyon sonuçlarının önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.