Uzmanlar uyardı: Grip aşısına ulaşmak zor!

Uzmanlar, grip vakalarında yaşanan artışa dikkat çekip 65 yaş üzeri ve kronik hastalar için aşı uyarısında bulundu. Ancak ücretli grip aşısının stoklarında sorun yaşandığı belirtildi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00
Uzmanlar uyardı: Grip aşısına ulaşmak zor!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşılarının 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan yurttaşlara ücretsiz olabileceğini açıkladı ve aşılar e-Nabız sistemine tanımlandı.

Kronik hastalığı bulunmayan ve 65 yaş altı olan yurttaşlardan grip aşısı olmak isteyenler ise 436-449 TL karşılığında grip aşılarını eczanelerden satın alabilecek. Ancak ücretli grip aşısının stoklarında sorun yaşandığı belirtiliyor. 

(Şeker Pınar Özcan)

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, “Depolarda aşılar mevcut fakat aşıların kademelendirilmelerinde farklı bir yöntem var. Şu anda 3 çeşit grip aşısı var. Bunlardan iki tanesi SGK kapsamında, e-Nabız sisteminden görüp reçetelendirilebiliyor. Diğer ilaç ise SGK kapsamında değil eczaneden ücret ödenerek temin ediliyor” dedi.

Özcan, “SGK kapsamında olan aşının temini için hastanın e-Nabız sisteminde grip aşısı tanımlanmış olmalı. Daha sonra ilaç hekime yazdırılıyor ve eczane o hasta için ilacı sipariş vererek getirtiyor” dedi.

SGK kapsamında olmayan aşının temininde sorun olduğunu belirten Özcan, “Ücretli olan aşının reçetelendirilmesinde sistemsel bir sıkıntı var, şu an aşı depodan eczaneye gelemiyor. Fakat diğer aşılarda bir sorun yok” ifadelerini kullandı. 


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