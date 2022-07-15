Romatem Podgorica, Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanoviç tarafından açıldı

15 Temmuz 2022 Cuma, 02:00

Türk sağlık sektörü yurtdışında merkezler açarak büyümeye devam ediyor. Azerbaycan’da iki merkezi bulunan Türkiye’nin ilk ve tek fizik tedavi ve rehabilitasyon hastane zinciri Romatem, dünya standartlarında sunduğu sağlık hizmetini, yüksek teknoloji ile donattığı yeni merkeziyle Podgorica’ya taşıdı. Merkezin açılışını Karadağ (Montenegro) Devlet Başkanı Milo Dukanoviç gerçekleştirdi.

Türkiye Büyükelçisi Songül Ozan, Podgorica Belediye Başkanı Ivan Vukoviç, Ziraat Bankası Karadağ Genel Müdürü Fatih Yılmaz’ın da katıldığı açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Dukanoviç, Podgorica'nın yeni, modern bir tıp merkezine kavuştuğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Karadağ ve Türkiye, iki ülke arasında uzun zaman önce sağlık alanında iş birliğini geliştirmede önemli adımlar attı; bu, Türk tıbbının küresel düzeydeki istisnai ilerlemesinden önceydi. Bugün Türk tıbbı Avrupa’da tanınıyor ve dünyaca da ünlü. Biz de, Karadağ'da vatandaşlar için sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve Akdeniz'de hızla büyüyen turizm ekonomisinde entegre hizmetin tamamlanması amacıyla sağlık sistemine yapılan yatırımın sürekliliğini için çalışmaya devam ediyoruz.”

Dukanoviç, nöroloji ve ortopedi alanında rehabilitasyon konularını ve çeşitli tedavileri en modern şekilde tedavi eden uzman ve tanınmış bir sağlık grubunun Karadağ'a gelmesinden özellikle memnun olduğunu söyledi:

"Zor ve meşakkatli bir iyileşme gerektirdiğini bildiğimiz, uygulama süresinin ve en etkili tedavinin bulunmasının başarılı bir iyileşme için kilit faktörlerden biri olduğunu bildiğimiz nörolojik hastalıkların ve bunlara bağlı travmaların sıklığı, ayrıca tedaviyi haklı çıkarmaktadır. Tanık olduğumuz yatırımın değeri bizim açımızdan paha biçilemez. Romatem sayesinde daha hızlı ve eksiksiz bir iyileşme sağlayan modern ve etkili terapi yöntemlerine sahip olacağız. Ortaklarımıza Karadağ'da, tıbbımıza ve vatandaşlarımıza sağladıkları imkan nedeniyle mümkün olduğu kadar çok içeriği kendilerine sunacağız. Sağlık sektörümüze katkıda bulunacak bu merkeze başarılı çalışmalar diliyorum.”

Açılışta Romatem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yonca Doğan ve Sinem Çamur da hazır bulundu. “Karadağ’a sadece teknolojiyi değil, 17 yıllık tecrübemizi de taşıdık” diyen Çamur, “Sadece Karadağ’ın değil, tüm Balkan coğrafyasının ihtiyacı olan yüksek standartlarda sağlık hizmetini, profesyonel Romatem kadrosuyla, en iyi hizmet kalitesiyle sunacağız. Uzmanlıklarını bilim ve teknoloji ile birleştiren sağlık ekibimiz, hastalarımızın ağrısız ve özgürce hareket edebilmeleri için merkezimizin tüm imkanlarını kullanacaklar” diye konuştu.