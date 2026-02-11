RSV sessizce yayılıyor, bebekler nefessiz aileler ise habersiz

Son günlerde sıkça konuşulan Respiratuvar sinsityal virüs (RSV), özellikle bebekleri ve yaşlıları etkileyen bulaşıcı bir solunum yolu virüsü. Genellikle soğuk algınlığı gibi hafif belirtilerle ortaya çıkan RSV, bazı kişilerde nefes darlığına kadar varabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

El Bebek Gül Bebek Derneği’nin Türkiye genelinde ailelerle görüşmeler sonucu oluşturmuş olduğu RSV’de Aile Farkındalığı Düzeyi Türkiye Araştırma Raporu’na göre sosyoekonomik düzey düştükçe RSV farkındalığı da azalıyor. Düşük gelirli aileler hem hastalık hakkında daha az bilgiye sahip hem de koruyucu uygulamalara erişimde zorlanıyor. Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 42’si 5 bin TL’ye kadar, yüzde 17’si ise 10 bin TL’nin üzerinde cepten harcama yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

‘AİLELER TANIMIYOR’

El Bebek Gül Bebek Derneği’nin dün düzenlediği basın toplantısında, solunum yollarını etkileyen RSV’nin Türkiye’de yarattığı görünmeyen tablo tüm boyutlarıyla ortaya kondu. 1061 anne, baba ve hamileyle yapılan araştırma, ailelerin yüzde 87’sinin RSV hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını gösterdi.

Dernek başkanı uzman psikolog İlknur Okay, “Aileler RSV’yi tanımıyor ama onun yol açtığı bronşit, zatürree ve alt solunum yolu enfeksiyonlarını yaşıyor. Çocukların yüzde 30’u bu hastalıkları geçirmiş ancak büyük çoğunluğu bunun RSV kaynaklı olduğunun farkında değil” dedi.