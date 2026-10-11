Ruh sağlığında eşitlik çağrısı

Ruh sağlığı alanında çalışan 16 meslek örgütü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yayımladıkları ortak açıklamada, eşit ve ücretsiz ruh sağlığı hizmeti çağrısı yaptı.

Açıklamada, toplumsal koşulların ruh sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekilirken bilimsel bilgiye erişimin engellenmesine ve ayrımcılığa tepki gösterildi.

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından bu yılın teması “Yaşanmış Deneyimler Duyuldu: Gerçek Sesler, Gerçek Değişim” olarak belirlenirken Türkiye’de ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri de ortak bir açıklama yayımladı.

“Ruh Sağlığı Haktır” başlıklı açıklamada, ruhsal sıkıntı yaşayan bireylerin kendi yaşamları ve iyileşme süreçleri hakkında söz sahibi olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, yoksulluk, güvencesizlik, şiddet, ayrımcılık, afetler ve ekolojik yıkımın insanların ruhsal dünyasını doğrudan etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamanın öne çıkan başlıklarından biri de Türkiye Psikiyatri Derneği ile Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nin sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli oldu. Meslek örgütleri, eylül ayında cinsel sağlık ve cinsel yönelim konularında paylaşılan bilimsel bilgiler nedeniyle hesapların “müstehcenlik” gerekçeli bir soruşturma kapsamında Türkiye’den erişime kapatıldığını anımsattı.

Erişim engelinin yalnızca derneklerin iletişim kanallarını değil, doğru bilgi arayan gençleri, çocuklarını anlamaya çalışan aileleri ve meslek çalışanlarını da etkilediği ifade edildi.