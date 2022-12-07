07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:40

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede eylülden bu yana 5'i 10 yaşından küçük 6 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ailelerin enfeksiyona karşı dikkatleri olmaları uyarısında bulunan UKHSA, hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etti.

STREP A NEDİR?

Strep A isimli bakteri, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

STREP A BAKTERİSİ NASIL BULAŞIR?

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek kadar uzun süre ellerde veya boğazda yaşayabiliyor.

STREP A BAKTERİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

BBC Türkçe'nin haberine göre, A Grubu Strep bakterilerinin neden olduğu enfeksiyon normalde boğaz ağrısı ve cilt enfeksiyonları semptomlarıyla hafif atlatılıyor. Antibiyotiklerle de kolayca tedavi edilebiliyor.

Ancak Strep A bakterileri, başka daha ciddi olabilecek bazı hastalıklarla da neden olabilir.

Bunlardan biri de çoğunlukla çocukları etkileyen kızıl hastalığı (scarlet). Bu hastalık için de antibiyotiğe ihtiyaç duyuluyor.

KIZIL HASTALIĞI NEDİR?

Halk sağlığı yetkililerine bildirilmesi gereken bulaşıcı bir hastalık olan kızıl hastalığı, bu sayede hızlı bir şekilde tedavi edilebilir ve salgınlar kontrol altına alınabilir.

Döküntü ile birlikte ateş, boğaz ağrısı ve boyun bezlerinin şişmesi gibi grip benzeri semptomlara neden olur.

Kızarıklığın daha koyu ciltlerde tespiti daha zordur. Ancak pütürlü bir yüzey hissi verir.

Kızıl hastalığı geçiren bazı kişilerde dil, çilek dili olarak adlandırılan bir görünüme sahip olabilir. Dil, beyaz bir iltihapla kaplanır. İltihabın ortadan kalkmasıyla da dil kırmızı üzeri noktalı bir görünüm elde eder.

STREP A TEHLİKELİ Mİ?

Nadir de olsa Strep A, iGAS olarak bilinen ve A grubu streptokoksik enfeksiyona yol açabilir.

Bu ölümcül bir sonuç doğurabilir.

Bu hastalık, bakterilerin bağışıklık sistemine geçmesiyle yaşanır. Eğer zaten hastaysanız ya da kanser gibi hastalıkların tedavisi altındaysanız, bu sizin bağışıklık sisteminizi etkileyebilir.

Hastalığın 38 derecenin üzerinde yüksek ateş ve şiddetli kas ağrıları gibi belirtileri olur.

Acil, erken tıbbi yardım çok önemlidir.

UKHSA, yukarıdaki belirtilerle ek olarak açıklanamayan kusma ve ishal şikayetleri de varsa insanların sağlık birimlerine başvurmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Çocuğunuz Strep A’nın neden olabileceği bir semptoma sahipse doktorunuzla konuşmalısınız.

Strep A’ya sahip birisiyle temas halinde olup olmadığınız belirtmeniz de oldukça önemli.

AŞISI VAR MI?

Strep A bakterisinin aşısı yok.

Strep A, antibiyotiklerle tedavi ediliyor.



