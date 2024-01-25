'Saç ekiminin gerçekleşebilmesi için hastaların belli kriterleri karşılaması gerekiyor'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 14:21

Güncelleme: 25.01.2024 - 14:24

Kendi hastalarının yüzde 95’inin erkek olduğunu bildiren Ölmez, "İnsanların yaş, stres ve genetik gibi sebeplerden saç çizgilerinde gerileme görülebiliyor. Birçok kişi, incelmiş saç çizgisini gizlemek için saç ekimine başvurabiliyor. Çok hassas bir uygulama olan saç nakli sırasında, hastaların kaygılarının ve stresinin en aza indirilmesi çok önemli. Saç ekimi öncesinde yapılan analizler de bizi doğru tedaviye götürüyor" diye konuştu.

"KADIN VE ERKEKLERDE SAÇ DÖKÜLME BÖLGELERİ FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR"

Temel kriterleri karşılayan hastalara uygulama öncesi saç çizgisi tasarımı yapıldığı bilgisini veren Ölmez, "Kadın ve erkek hastalarda saç dökülme bölgeleri farklılık gösterebiliyor. Erkeklerde sıklıkla ön ve tepe bölgelerde kellik oluşuyor. Kadınlar ise genellikle ön bölge için saç ektiriyor. Biz de saç ekimi öncesinde kişiye özel tasarım yapıyoruz. Yeni saç çizgisi işaretlenerek hastanın kontrolüne sunuyor ve onayını alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASTANIN STRES VE KAYGISININ AZALTILMASI GEREKİYOR"

"Saç ekimi hastanın başının arkasından, yanlarından veya vücudunun farklı bölgelerinden toplanan ek saçların nakliyle gerçekleşi" diyen Ölmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genellikle saç nakli sırasında hastalara lokal anestezi yapılıyor. Fakat bazı hastalar, uyanık oldukları için paniğe kapılıyor. Bu gibi durumlarda tıbbi prosedürlerde çok yaygın kullanılan ve anestezi uzmanı tarafından uygulanan uyutma tekniği sedasyondan faydalanıyoruz. Hafif uyku haline geçen hasta, daha az ağrı ve rahatsızlık hissediyor. Hassas bir işlem olan saç ekim uygulamasının doğru ilerleyebilmesi için hastanın stres ve kaygısının azaltılması gerekiyor. Biz de yalnızca işlem sırasında değil, iyileşme sürecinde de hastalarımıza eşlik ederek kaygı düzeylerini azaltıyoruz."