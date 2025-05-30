Ağız ve Diş Sağlığı çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Daha önce de iş bırakma kararı alan sağlık emekçileri dün ve bugün de iş bıraktı. Genel Sağlık-İş Sendikası emekçilerin taleplerini Sağlık Bakanlığı önünden dile getirdi. Burada bir konuşma yapan sendikanın Ankara il başkanı Şenol Şahin, diş hekimlerinin taleplerini, “Diş hekimlerinin dört el kuralına uygun olarak personel ihtiyacı giderilmelidir. MHRS süreleri hekim tarafından belirlenmelidir. Mesai dışı vardiyalı çalışma modellerine son verilmelidir. Görev tanımlarına aykırı görevlendirmelere son verilmelidir. Yandaş sendikaların talimatı ile iş gören yöneticilerin görevlerine son verilmeli, liyakat esas alınmalıdır” olarak açıkladı. Şahin, “Sadece dişler değil emek de çürümektedir” dedi.

“PARAN YOKSA ÖL” ANLAYIŞI

Şahin’den sonra Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da konuştu. Sağlık alanındaki 800 bin kamu çalışanının mutsuz olduğunu belirten Yıldırım, “Mutsuz eden şey hükümetin uyguladığı sağlık politikası. Parasız sağlık yerine “Paran yoksa öl” anlayışı...Sadece şehir hastaneleri yaparak “En iyi sağlık sistemi Türkiye’de” reklamı yapılıyor. Sağlık çalışanlarına hiçbir iyileştirilme yapılmıyor” ifadelerini kullandı.