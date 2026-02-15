Sağlığa Evet Derneği’nden tütün kontrolü uyarısı

Sağlık Bakanlığı’nın sigarayla mücadele kapsamında yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğuna ilişkin medyada yer alan haberler üzerine Sağlığa Evet Derneği, tütün kontrolü uygulamalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Dernek, mevcut yasal çerçevenin yeterli olduğunu vurgulayarak asıl sorunun uygulama ve denetim eksikliklerinden kaynaklandığı görüşünü dile getirdi. Dernek açıklamasında, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un, tütün ürünleri ile bu ürünleri taklit eder şekilde kullanılan tüm ürünlerin kapalı kamusal alanlarda tüketimini açık biçimde yasakladığı anımsatıldı.

Bu düzenlemenin, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kapsamında taahhüt edilen “yüzde 100 dumansız kapalı alan” ilkesini eksiksiz karşıladığı ifade edildi.

İHLALLER YAYGINLAŞTI

Araştırmalar ve medya yansımalarına atıf yapılan açıklamada, 2009 yılından bu yana tütün kontrolü uygulamalarında uyum sorunlarının giderek arttığı belirtildi. Özellikle açılırkapanır alanlar gibi gri bölgelerde yapılan ihlallerin zamanla normalleştiği, yurttaş şikâyetlerinin ise belirgin şekilde arttığı kaydedildi. Dernek, bu tablonun sorumluluğunun kanundan değil, yürütme mekanizmalarındaki belirsizliklerden kaynaklandığını vurguladı.