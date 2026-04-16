Sağlığa Evet Derneği'nden 'yeni tütün kanunu' uyarısı: 'Elektronik sigara yasallaşıyor mu?'

Sağlığa Evet Derneği tarafından yapılan açıklamada son günlerde medya organlarına yansıyan ‘yeni tütün kontrolü kanun teklifi hazırlıklarına’ ilişkin yazılı bir açıklama yaparak ciddi uyarılarda bulundu. Dernek, hazırlanan teklifin mevcut tütün mücadelesine zarar verebileceği ve yeni nesil ürünlerin serbestleşmesine kapı aralayabileceği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

"SİVİL TOPLUMDAN HABERSİZ HAZIRLANIYOR"

Dernek tarafından yapılan açıklamada, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve ilgili STK’lardan habersiz bir kanun hazırlığı sürecinin yürütüldüğü vurgulandı. Basına yansıyan detayların tütün mücadelesi veren kesimlerde haklı bir kaygı yarattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kanun teklifinin ülkemizin tütün mücadelesine ciddi zarar verme olasılığı, bu uğurda çalışan sivil toplum örgütlerini ve uzmanları haklı olarak kaygılandırmıştır."

"DUMANSIZ HAVA SAHASI İLKESİ TEHLİKEDE"

Açıklamada, Türkiye’nin 2008 yılından bu yana tavizsiz uyguladığı "Yüzde 100 dumansız hava sahası" ilkesinin tehdit altında olduğu hatırlatıldı. Yeni düzenlemede yer aldığı iddia edilen "Sigara içme alanları tahsisi" konusuna dikkat çeken uzmanlar, bu durumun 4207 sayılı Kanun’un temel dayanaklarını işlevsiz hale getireceğini savundu.

"ELEKTRONİK SİGARA SERBESTLEŞTİRME ANLAMINA GELİR"

Sağlığa Evet Derneği, özellikle elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin poşetlerinin "tütün ürünü" kapsamına alınmasına sert tepki gösterdi. Bu adımın bir yasaklama değil, aksine bir "serbestleştirme" hamlesi olduğunu belirten dernek yetkilileri şunları kaydetti:

"Bütün dünya gençliğinin sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve ülkemizde bugüne kadar üretimi ve ticareti yasak olan elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü ve nikotin poşetlerinin tütün ürünü kapsamına dahil edilmesinin serbestleştirme anlamına geldiğini görüyor ve itiraz ediyoruz. Söz konusu yeni nesil ürünlerin üretilmesi, ithali, satışa sunumu ve kullanımı mutlaka şimdiden yasaklanmalıdır."

"NEDEN 2040 BEKLENİYOR?"

Mevcut yasakların denetiminde eksiklikler yaşandığını ve satış noktalarındaki reklam ihlallerine yeterli yaptırım uygulanmadığını belirten dernek, yeni düzenlemenin takvimini de eleştirdi: "Eğer yeni kanunun amacı halk sağlığının iyileştirilmesi ise neden 2040’ın beklediği anlaşılmamaktadır."

Sağlığa Evet Derneği, halk sağlığını korumak adına tüm yetkilileri mevcut kazanımları korumaya ve yeni nesil tütün ürünlerine karşı net bir duruş sergilemeye davet etti.