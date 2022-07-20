Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: CovId-19 vakaları 40 kat arttı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Koronavirüs salgını ve vaka sayılarıyla ilgili suskunluğunu dün bozan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarının 40 katına çıktığını, hastane yükünün ise üç kat arttığını açıkladı. İktidarın tedbirsizliğini eleştiren İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Esin Tuncay ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegesi Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, kabine sonrası salgında son duruma ilişkin bilgi vererek “Hastane yükü şu an üç kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi. Yurttaşlara maske çağrısı yapan Koca, “Kalabalık ortamlarda riskliysek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maskeyi zaten takmak gerektiğini biliyoruz. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

"TESTLER GERİ DÖNMELİ"

Koca’nın açıklamalarını değerlendiren İTO Yönetim Kurulu üyesi Esin Tuncay, “Nisandan beri artışlara karşı uyarılarımızı yapmıştık. Önce kapalı ortamda maske kullanımı kaldırıldı, ardından PCR testleri kaldırıldı. Sanki her şey bitmiş gibi bir izlenim çizildi. Haziranın son haftası da vaka artışları başladı” dedi. Maske kullanımının yeniden başlaması gerektiğini söyleyen Tuncay, “Haftalık vakalar 118 bine kadar ulaştı. Bayram tatili sonrası rakamlar beklediğimiz gibi yükseldi ve hâlâ önlem alınmıyor. Maske kullanımının mutlaka kapalı ortamlarda ve toplu taşıma araçlarında dönmesi, PCR testlerinin yapılması ve bu sonuçların yine günlük paylaşılması gerekiyor” diye konuştu.

"AYNI ŞEYİ YAŞIYORUZ"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegesi Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise “Tedbirler her kaldırıldığında aynı şeyi yaşıyoruz. Önce hastalar artıyor sonra hastaneye yatışlar çoğalıyor” yorumunu yaptı. Yoğun bakımlarda boş yatak olmasının “başarı” anlamına gelmeyeceğini söyleyen Küçükosmanoğlu, “Tedbirlerin artırılması yerine ‘Boş yatak var’ demek salgın yönetiminin sorunlu olduğunu gösteriyor. Günlük vakalar binin altına düştüğünde maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Şimdi 40 kat arttığını bakan söylüyor ama bir şey yapmıyor” ifadelerini kullandı. Üç doz Biontech olanlar için 4. dozun tanımlanmasını da değerlendiren Küçükosmanoğlu, “Omicron’da etkili bir aşının üretiminin sonbahara doğru olabileceği söyleniyor. Dünyada üç doz Biontech yaptıranlar için ek doz öneriliyor ve bu aşılar tanımlandı. Yaptırmak doğru görünüyor” dedi.