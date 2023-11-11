Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması: Tek garantisi kira gelirleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Sağlık Bakanlığı’nın 2024 bütçesi görüşülerek onaylandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmeler sırasında milletvekillerinin şehir hastanelerine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi.
Koca, “Bütün hastanelerin tıbbi hizmetlerini hiçbir yatırımcıya, yükleniciye işletmesini vermedik sözleşmede olmasına rağmen, yani sözleşmeden çıkardık. Şehir hastanelerinde kira garantisi dışında bir garanti söz konusu değil; hasta sayısı, hastane doluluk oranı, tomografi, MR, görüntüleme ve benzeri asla bir garanti söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Öte yandan Koca, şehir hastanelerinin açılmasıyla kapatılan ve içi boşaltılan hastaneleri de inkâr etti.
Koca, “Hastaneleri yapılıyor diye hiçbir hastaneyi kapatmama noktasında refleks içindeyim” dedi. Koca, şehir hastanesi sözleşme sürelerinin 25 yıl değil, 17 yıl olduğunu savundu. Koca şehir hastanelerinde döviz ve enflasyondaki ani değişimlerin oluşturabileceği riskin çok büyük olduğunu kabul etti.
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