Son Dakika... Bakan Fahrettin Koca'dan ilaç zammına ilişkin açıklama: 'Kur güncellemesidir'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:28

Güncelleme: 25.07.2023 - 12:42

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından artan enflasyon ve birçok kaleme gelen zam silsilesi ilaçları da vurdu. Cumhurbaşkanı kararı ile ilaçlarda Avro kuru yüzde 30.5 artırılarak 14.0387 TL oldu. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48.41 TL olurken diğer ürünlerde ise barem değeri 25.30 TL oldu.

"KUR GÜNCELLEMESİDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Koca, ilaç fiyatlarındaki artışa ilişkin "İlaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60’ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz. Ancak son 2 yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta euro kurunun Türk Lirası (TL) karşılığını 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken euro'yu 14.1 TL kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi euro kuru reel sektörde 30'larda" dedi.

"HEPATİT AŞISI YOK" İDDİALARINA YANIT

Koca, Hepatit A aşısı olmadığına dair iddiaların sorulması üzerine ise, "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu 3 aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha'da üretilecek aşıların dışında 3 aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, Kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" ifadelerini kullandı.