CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'den Bakan Fahrettin Koca'ya 'HPV aşısında medeni hal ayrımı' tepkisi: 'Bir hükmü olamaz'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:46

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, HPV aşısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. HPV aşısının, rahim ağzı kanseri yapan virüse karşı önleme oranı yüzde 99.7 iken aşının SGK tarafından ödenmemesi ve Sağlık Bakanlığı aşı programına alınmaması, koruyucu sağlık hizmetleri açısından bilim dışı ve kabul edilemez bir durumdur.

"SEÇİM VAADİ OLARAK DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ"

Ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan ve her yıl 100 bin kadından dördüne rastlanılan rahim ağzı kanserine yakalananların yarısından fazlasının ileri evrede tanı aldığı göz önüne alındığında söz konusu aşının ücretsiz olması bir temel haktır.

Sayın Bakanın bu konudaki açıklamalarını bir seçim vaadi olarak düşünmek istemiyoruz. DSÖ'nün bu konudaki önerisi dikkate alınmalı, Ulusal Aşı Takvimi'ne uygun ve gerekli şekilde eklenip, HPV enfeksiyonunun erken yaşlardan itibaren engellenerek bulaşıcı ve kansere neden olmasının engellenebilir.”

“BİLİMSEL OLARAK 'MEDENİ HAL’İN BİR HÜKMÜ OLAMAZ”

Bakan Koca’nın geçen yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki “HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk karar alınmasının kimseye faydası yok. Bu açıdan yaptığımız planlamaya göre yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız” sözünü hatırlatan İlgezdi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“HPV aşısı 14 yaşına kadar ilk dozun olması gerekirken medeni hal durumunu ortaya sürmek bilimsellikten çok uzak, bu konuda ayrım doğru bir yaklaşım değildir. Gençlerin aşılanması, ileride kanser riskini azaltmak için son derece önemlidir. Pek çok ülkede HPV aşısı 11-12 yaşlarındaki çocuklara ulusal aşı takvimi gereğince yapılıyor. Yine bu ülkelerde 45 yaşına kadar ücretsiz olarak uygulanıyor. Önlemek her zaman tedavi etmekten daha iyidir ve HPV aşısı da bu prensibi temel alan önemli bir adımdır. Sağlık Bakanlığı, bu konuda acil önlemler almalı ve halk sağlığını koruma görevini yerine getirmelidir.

Bakanın verdiği söz sonrasında yapılan çalışmaları bilmiyoruz. Bakan sözünün arkasında olmalı ve önleyici sağlık hizmeti olan bu aşıya ücretsiz erişimi sağlamalı.”

“HPV İÇİN HANGİ ADIMLARI ATTINIZ?”

İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

“Kaç firma HPV aşısı için ruhsat almıştır?

Ruhsat alan firmalardan kaçı ecza depolarına HPV aşısı tedarik etmektedir?

Bakanlık bu firmalardan kaçı ile HPV aşısı tedariki için görüşme yapmıştır?

Bakanlık ücretsiz HPV aşısı için başka hangi firmalarla, ne gibi çalışmalar yapmıştır?”