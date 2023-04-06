Sağlık Bakanlığı 5 ay sonra koronavirüs tablosunu açıkladı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 13:29

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 14:19

Sağlık Bakanlığı, Kasım 2022 ile Mart 2023 tarihleri arasındaki Covid-19 verilerini açıkladı.

Aralık ayı 252 ölüm ile en fazla ölümün yaşandığı ay olurken, Ocak ayında 231, Kasım'da 181, Şubat'ta 95, Mart ayında ise 85 ölüm kayıtlara geçti.

Tablolara göre geçtiğimiz son iki ayda vaka sayılarında ciddi artış gözlendi. Mart ayı vaka sayıları, Şubat ayının iki katına çıktı.