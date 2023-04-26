Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 16:54

Güncelleme: 26.04.2023 - 16:54

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları yurttaşlar tarafından aratılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

10 bin 900 işçi alımı için kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



25 Nisan 2023 Salı günü kura çekilişi yapılan Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için sonuçlar açıklandı.



Ankara'da noter huzurunda gerçekleşecek olan kuralar 09.00'da başlayıp saat 18.00'de bitecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 26 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de açıklanacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARINA NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayımlanacak.