Sağlık Bakanlığı, ne kansere ne ruh sağlığına dokunmuş!

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:16

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:16

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın 2022 harcamalarında dikkat çeken kısımlara işaret etti. Bakanlığın, şehir hastaneleri için 25,6 milyar lira ödeme yaptığını anımsatarak, “İş, toplum sağlığına gelince bakanlığın kasasına akrep girmiş” diyen Emir, iktidarın “Sağlıkta çağ atladık” söyleminin yanlışlığının her olayda yeniden açığa çıktığını kaydetti. Emir, “Bir kez daha ve ısrarla altını çiziyoruz ki iktidarın önceliği toplum sağlığı değil, müteahhitler” ifadelerini kullandı. Emir’in paylaştığı verilere göre Sağlık Bakanlığı, “kanserle mücadele” faaliyetleri kapsamında 2022 için 2 milyon 60 bin lira ödenek ayırdı. 2020 sonu itibarıyla yapılan harcama ise 106 bin lira oldu. Başka bir ifadeyle kanserle mücadele için ayrılan ödeneğin yalnızca yüzde 5,2’si harcandı. Ruh sağlığı hizmetleri için ayrılan ödenekte de benzer durum yaşandı. 2022’de “ruh sağlığı hizmetleri” için 2 milyon 930 bin liralık ödenek ayrıldı. Bu alanda yıl sonu harcaması ise 984 bin lira oldu. Oranı açısından ise harcama yalnızca yüzde 33,6 olarak kayıtlara girdi.

KAĞIT ÜSTÜNDE

Verilerin, iktidarın toplum sağlığına yönelik vurdum duymaz tavrını gözler önüne serdiğini belirten Emir, “Şehir hastanelerini işleten müteahhitler için kesenin ağzını açan Sağlık Bakanlığı, iş toplum sağlığını ilgilendiren faaliyetlere gelince frene basıyor. Yılbaşında ayrılan dev bütçeler, yıl sonunda kağıt üzerinde kalıyor. Harcanmayan paraların ise nereye aktarıldığını, ne amaçla kullanıldığını bilmiyoruz. Bakanlık, böylesine kritik konularda para harcamayacaksa hangi konularda para harcayacak?” ifadelerini kullandı.