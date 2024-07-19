‘Sağlık Bakanlığı önce personelini korumalı’
Son yirmi yılda sağlıkta çok büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşandığını öne süren Memişoğlu, “En büyük amacımız, önce hasta memnuniyeti, sonra çalışan memnuniyeti ve hastalanmadan insanların hastalığını koruyacak bir sistemi daha etkili hâle getirmeye çalışacağız” dedi.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, önceki gün toplandı. Toplantıya yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da ilk kez katıldı. Son yirmi yılda sağlıkta çok büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşandığını öne süren Memişoğlu, “En büyük amacımız, önce hasta memnuniyeti, sonra çalışan memnuniyeti ve hastalanmadan insanların hastalığını koruyacak bir sistemi daha etkili hâle getirmeye çalışacağız” dedi. Sağlık emekçileri Memişoğlu’nun komisyonda kullandığı sözlere tepki gösterdi. İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Recep Koç, “Sağlık Bakanlığı’nın kendi personelini koruması gerek. Bu da sağlıkta şiddet olaylarını önleyebilmek ve sağlıkçıların çalışma ortamları ile özlük haklarını düzeltmekle gerçekleşebilir. Bunları yapamaz, performans yüzünden hastaları kapıya yığarsanız, 5 dakikada muayene sistemi getirirseniz bu, hastaya da yansır. Bu durumdan ne sağlık çalışanları ne hastalar memnun olur” dedi.
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