Sağlık Bakanlığı rehberini güncelledi: 'Molnupiravir' kararı
Covid-19 tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilaç, yüksek riskli gruplardaki 18 yaşından büyük hastalar ile 65 yaş üstü tüm Covid-19 hastalarında kullanılacak.
Bakanlığın Covid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlanan "Covid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi" güncellendi.
Rehberde yapılan güncellemede, Molnupiravir adlı ilacın tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Covid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplarda yer alan erişkin (18 yaş üstü) Covid-19 hastalarında aşılama durumuna bakılmaksızın ve 65 yaş üzeri tüm Kovid-19 hastalarında kullanılması öneriliyor.
YÜKSEK RİSKLİ GRUPLAR
Yüksek riskli gruplar arasında, "primer immün yetmezlikleri bulunanlar, son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları, son 6 ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmışlar, kemik iliği nakli yapılmışlar, AIDS hastaları, son bir yıl içinde Rituksimab tedavisi alan ve halen tedavisi devam eden kişiler" yer alıyor.
Rehberde Molnupiravir'in kullanım dozu ve süresi, günde iki kez 800 miligram olacak şekilde belirtildi.
HASTANEYE YATANLARDA KULLANILMAYACAK
Molnupiravir'in hamilelerde ve çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilerek, emzirenlerde ise ilacın kullanıldığı sürece ve son dozdan sonra dört gün boyunca emzirmeye ara verilmesi istendi.
Rehberde, Molnupiravir'in 18 yaşın altında olanlarda, hastaneye ağır Covid-19 hastalığı nedeniyle yatırılanların tedavisinde, koronavirüsün önlenmesi için temas öncesi veya temas sonrası profilaksi amacıyla da kullanılmaması gerektiği kaydedildi.
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