Kızamıkta 'kış' endişesi: Canan Karatay gibiler yüzünden çocuklar aşılatılmıyor

Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 03:00

Türkiye kızamık vakalarındaki artışı konuşurken Prof. Dr. Canan Karatay’ın, kızamık vakalarında sayının yükselmediğini, “COVID aşılarının ciltte döküntüye yol açtığını, bunun da kızamık zannedildiği” açıklaması tartışma yarattı.

(Emrah Kırımlı)

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdiği laboratuvar kesin vaka sayısının ilk beş ayda 2 bin 51 olduğunu açıkladı. Karatay’a tepki gösteren TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, “Karatay’ın toplum sağlığını tehdit eden açıklamaları var. Ne gündemdeyse onunla ilgili tersten bir şey söylüyor. Kızamık vakalarını niye çocuklarda görüyoruz? Onlar COVID-19 aşısı mı oldu?” ifadelerini kullandı.

Mahalle mahalle gezerek çocuklara aşı yapmak için çalıştıklarını kaydeden Kırımlı, “İnsanlar, Karatay gibileri dinleyip çocuklarına aşı yaptırmıyor. Bakanın çıkıp, ‘Aşı yaptırın’ demesi gerek. Okullar açılacak. İnsanlar kapalı ortamlarda bir araya gelecek. Bir ay içinde eksik aşıların tamamlanması gerek” uyarısını yaptı.

(Vedat Bulut)

‘ŞİKÂYET EDİLEBİLİR’

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut da kızamıkta sadece döküntü değil ağrı, ateş ve halsizlik gibi belirtilerin de görüldüğünün altını çizerek “Kızamıkla CovId-19 aşısının yan etkisi karışması mümkün değil. Bunun testleri var” dedi.

Karatay’ın toplumu yanlış bilgilendirdiğini vurgulayan Bulut, “Diğer hekimleri küçük düşüren onların tanısını hiçe sayan saygısız ifadeler. Kendisiyle ilgili şikâyet gelirse bağlı bulunduğu tabip odası bir yaptırımda bulunabilir” diye konuştu.