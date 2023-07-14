Sağlık Bakanlığı'ndan kritik 'sıcak hava' uyarısı: Dışarı çıkmayın!

Sağlık Bakanlığı tarafından, 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 13:57
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik 'sıcak hava' uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' mesajı yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı.

Açıklamada, "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri yer aldı. 


sıcak hava Sağlık Bakanlığı

İlgili Haberler

Sıcak havada doğru serinleme yöntemleri

Sıcak havada doğru serinleme yöntemleri
Uzmanlar, sıcak havalarda güneşe maruz kalınmaması konusunda uyardı

Uzmanlar, sıcak havalarda güneşe maruz kalınmaması konusunda uyardı
Uzmanından sıcaklık uyarısı: 'Sıcak havalarda koyu renk elbise ve yağlı yiyeceklerden uzak durun’

Uzmanından sıcaklık uyarısı: 'Sıcak havalarda koyu renk elbise ve yağlı yiyeceklerden uzak durun’

En Çok Okunan Haberler