Sağlık Bakanlığı'ndan kritik 'sıcak hava' uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Sağlık Bakanlığı tarafından, 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' mesajı yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı.
Açıklamada, "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri yer aldı.
Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin. pic.twitter.com/rPYh8XxwWe— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 14, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- İddia: Merkez Bankası’nda üst düzey istifa
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı!
- Dünyaca ünlü gazeteciden Erdoğan iddiası
- İlkokul düzeyinde değişiklik hazırlığı
- Alenen laikliği hedef aldı!
- 'Laikliğe savaş açıldı'
- ‘Şeyh’ öldü, cemaat bölündü
- AKP'li belediyelere devredildi…
- Emekliye yüzde 25, ‘seyyanen zam’sız kabul edildi
- Yunan basınından 'Hande Fırat' tepkisi!