Sağlık Bakanlığı'nın 3. atama ilanı yayımlandı: Emekli hekim göreve

Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.10.2023 - 07:12

Sağlık Bakanlığı, 3. açıktan atama ilanıyla kamu hastanelerine 81 ilde 75 branşta, 253’ü 65-72 yaş arazı uzman hekim olmak üzere 2 bin 411 doktor alınacağını duyurdu. Atama kadrolarının hekim eksikliğini ortaya koyduğunun altını çizen Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, “Siyasi iktidar ne kadar ilan açarsa açsın, hekimlerin özlük hakları verilmediği ve hekime yönelik şiddet önlenmediği sürece hekim açığı sürecek. Bu durum uzun vadede toplum sağlığını etkileyecek” dedi.

Gazetemiz Cumhuriyet, “Giderlerse gitsinler” diyerek genç doktorların yurtdışına gitmesine neden olan iktidarın, 65-72 yaş arası hekimler için de ikinci kez kuraya çıkmaya hazırlandığını gündeme getirmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın “2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı”, önceki gün, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yılın ilk 6 ayı için kamuya 2 bin 669 uzman hekim almak için çıkılan kadro ilanında sadece 39 atama yapılabildi. Tüm alanlarda ise 19 bin 252 kişilik kadro açılmasına karşın 6 bin 792 kişi atandı. 2. atamalarda da kadrolar boş kaldı. 2 bin 739 kadrodan 774’ü tercih edilirken çocuk yan dallarının ağırlıkta olduğu 22 branş tercih edilmedi. 2023’ün ilk dokuz ayında yurtdışına gitmek için “iyi hal belgesi” başvurusu yapan sağlık çalışanlarının sayısı 2 bin 295’e ulaşırken, atayacak doktor bulamayan bakanlık, 3. kez atama ilanına çıktı. İlanda 253’ü 65 ile 72 yaş hekim olmak üzere toplam 3 bin 63 kadro açıldı. 65 ile 72 yaş arası ilk dönem atamasında ise 102 açılan kadroya, 11 atama yapılmıştı.

(Derya Uğur)

KADROLAR BOŞ KALDI

Atama lisetelerine göre uzman hekimlik için 81 ilde 75 branşta 2 bin 411 açılan kadronun, tüm branşlarda hekim eksikliğini ortaya koyduğunu belirten Uğur, “Branş bazlı bakıldığında çocuk, kadın doğum, göz, ortopedi gibi branşlar en fazla kadro açılan branşlar olması, bu alanlardaki hekim eksikliğini gözler önüne seriyor” dedi. Uğur, “1. ve 2. atamalarda kadrolar boş kalırken siyasi iktidar yurtdışına giden genç hekimlerin yerini emekli hekimlerle doldurmaya çalışacak” ifadelerini kullandı.