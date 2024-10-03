Sağlık Bakanlığı’nın sızan yeni yönetmelik taslağında yapılan değişiklikler tepki topladı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliğine ilişkin yeni yönetmelik taslağı tartışmalara neden oldu. Henüz yayımlanmadan sağlık meslek örgütlerine sızdığı iddia edilen taslak, “hekime ve hemşireye ödenecek ücretin aile hekimine kayıtlı kişilerin hasta olup, olmadığına, aile sağlığı merkezine gelip, gelmediğine göre hesaplanmasını” kapsaması nedeniyle büyük tepki topladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TTB-AHEK Başkanı Emrah Kırımlı, “Bakanlık ile görüştüğümüzde ‘Kronik hastalıkların takibi birinci basamakta yapılsın, hastane yükünü azaltalım, birinci basamağı güçlendireceğiz’ diye bir söylem vardı. Bunun üzerine bir yönetmelik üzerine çalıştıklarını biliyorduk” dedi.

Niyetlendikleri şeylerle uygulamaya geçirdikleri şeyler arasında bütünlük olmadığını kaydeden Kırımlı, “Yaptıkları şeyde kronik hastalıkların izlemlerini artırarak para vermek istiyorlar. Ama nüfusu da azaltarak bunu yapmak istiyorlar. Nüfusu azaltmak için bir pay payda oranı var. Doktor sayısı, hasta sayısı, ebe hemşire sayısının karşılık gelmesi lazım. Yine ‘ASM yapalım doktor sayısını artıralım, cazip hale getirelim, nüfus düşsün’ gibi bir şey yapmamışlar. Aile hekimlerine 4 bin nüfusa kadar ödeme yapılıyor. Şimdi onu kademeli azaltma ve birimlerden nüfusları çekme gibi bir durum var. Ama ASM sayısını değişitirmiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘İŞ ARTACAK’

Nüfusun azaltılmasının maaşın kesilmesi anlamına geldiğini belirten Kırımlı, “4 binden 3 bin 500’e düşürdüğünüz zaman yüzde 10’dan fazla kayıp anlamına geliyor. Onu da katsayılarla yükseltmeye çalışmışlar. ‘Daha çok hasta gelsin, parayı öyle veririm’ diyorlar. Böyle olunca da daha çok hasta bakılıyor” açıklamasında bulundu.

Kırımlı, “Siz organizasyonunuzu ‘çok hasta tekrar tekrar başvurusuna’ kurunca çözülmüyor sorunlar. Ücret düşecek, iş artacak ve bizden bağımsız bir şekilde kâğıt üstünde program yapılıyor. Hasta garantili hastanelerden hasta garantili ASM’lere döndük. Kişinin sağlıklı olması ASM’lerde ücret kesintisi nedeni. Halbuki koruyucu sağlığın amacı hastalandırmamak” ifadelerini kullandı.