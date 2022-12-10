Sağlık çalışanlarından 'kadro' eylemi: 'İş güvencesiz çalışmak istemiyoruz'

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Tabip Odası (İTO), Birlik Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), DİSK Dev-Sağlık İş ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’nın (AHESEN) ortak düzenlediği eylemde, ASM’lerde çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren, güvenceli çalışma ortamının sağlanması talep edildi.

Eylemde meslek örgütlerinin temsilcileri açıklamalarda bulundu. Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan Ahmet Mehlepçi, “2005 yılında başlayan aile hekimliğinde bugüne dek 17 yıl boyunca eksik insan gücünü tamamlamak amacıyla üç bin ebe ve hemşire bin aile hekimi kamu dışı olarak istihdam edildi. Buna karşın hâlâ tüm Türkiye’de ASM’lerde hem hekim hem ebe hemşire eksiği devam etmektedir” dedi.

(Ahmet Mehlepçi)



İTO Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Ercan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan kamuda sözleşmeli çalışan 424 bin çalışana kadro verileceği sözünü anımsattı.

Ercan, “Kadro verilecek personellerin arasında ASM’lere özel sektörden geçerek sözleşmeli statüsünde çalışan hekimlerin, hemşirelerin ve diğer sağlık personellerinin olmadığını hayal kırıklığıyla öğrendik” ifadelerini kullandı.

(Saffet Ercan)



‘EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET’

AHESEN Yönetim Kurulu Üyesi Nükte Taşlar ise eşit işe eşit ücret talebinde bulunarak, “Her zaman olduğu gibi şimdi de kamu dışı aile hekimliğinin görmezden gelinmesini, kapsam dışı bırakılmasını kabul etmiyoruz. Aile hekimliğinin sürdürülebilmesi için hakkımızı alıncaya kadar hekim, ebe, hemşireler olarak mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha duyuruyoruz” diye konuştu.

(Nükte Taşlar)

