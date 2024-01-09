Sağlık emekçileri: İzmir Şehir Hastanesi şirkete para aktarmak için açıldı!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:12

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:12

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 yılın sonunda sessiz sedasız ve birçok eksikle açılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sorunlar bitmiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 1 ve 2 No’lu şubeleri “Yap-İşlet-Devret” yüzde 70 doluluk kapasitesi garanti edilerek açılan şehir hastanesinde görevli sağlık emekçileri hizmet üretemez hale geldiğini ve hastaların da randevu ve hizmet alamadığını bildirdi.

“ARTAN İŞ YÜKÜ KAOSA DÖNÜŞMÜŞTÜR”

SES’in binasında gerçekleşen basın açıklamasında SES İzmir 2 No’lu Şube Eş Başkanı Başak Edge Gürkan, hekim ve personel eksikliğine dikkat çekerek, “Şehir hastanesine taşınan hastanelerde ameliyathane, poliklinik ve bazı kliniklerin kapanması, personel, malzeme ve yatak yetersizliği vb sorunlar kriz haline gelirken, diğer hastanelerde de hasta başvurularının ve yatışların artması nedeniyle artan iş yükü kaosa dönüşmüştür. Ocak dönemi il dışı tayin münhal kadrolarında şehir hastanesine 500 hemşire kadrosu açılmıştır. Soruyoruz, bir hastane bu kadar yüksek hemşire ihtiyacı varken nasıl açılmıştır?” diye sordu.

"HEKİMLER EĞİTİMLERİNİ ALAMIYOR"

Sağlık emekçilerinin sorunlarına dikkat çekerek sözlerine devam eden Gürkan, “Ne yazık ki hiç kimsenin hiçbir şey bilmediğini, liyakatsizliğin diz boyu olduğunu, Şehir Hastanesinin inşaatını yapan şirkete acilen para aktarmak için açıldığını, diğer hastaneleri kapatmasalar da işlevsizleştirdiklerini, vatandaşın sağlık hizmetine ulaşamamasının umurlarında olmadığını yaşayarak görmekteyiz. Şehir hastanesinin açılabilmesi için il genelinde tüm hastanelerden idarelere dahi sormadan görevlendirmeler yapılmış, şehir hastanesinin açılması uğruna diğer hastaneler işlemez hale getirilmiştir. Çok sayıda asistan hekimin Şehir Hastanesine görevlendirilmesi hekim eksikliği yarattığı gibi uzmanlık eğitimi almalarına engel olunmaktadır. Mevcut hastanesinde devam eden asistan hekimler açısından da pek çok öğretim üyesinin hastanelerden ayrılmış olması sebebiyle yine eğitim alacakları hoca kalmamıştır” dedi.

“24 SAATLİK NÖBETLERİ DAYATMAKTADIR”

Acillerdeki yoğunluğa dikkat çeken sözcü, “Poliklinik randevusu alamayan hastalar acillerde yığılmaktadır. Ayrıca acilde yetkili hekim sayısı ve sağlık emekçileri sayısı son derece yetersizdir.

Sonuç olarak, gerek şehir hastanesinde gerekse de görevlendirme yapılan diğer hastanelerdeki sağlık emekçileri huzursuz, klinikler tam olarak açılmadığı için mesaiye hangi klinikte başlayacaklarını bilmeden çalışmaktalar. Bütün bu olumsuz koşulların sağlık emekçilerine yönelik şiddeti artıran etkenlerden olduğu da unutulmamalıdır. Ek olarak, hemşire sayısındaki eksikliklerle artan hemşire sorunları 24 saatlik nöbetleri dayatmaktadır. Bu koşullarda 24 saatlik nöbet tutturulması baskı, mobing ve şiddetin bir örneğidir. Yoğun bakımlarda yer olmaması nedeniyle kliniklerde yoğun bakım izlenmesi, kemoterapi ve benzeri özellikli ve riskli tedavilerin klinik ortamlarında yapılması ne hemşireler ne de hastalar için uygun değildir” ifadelerini kullandı.

Başak Edge Gürkan, hastanelerdeki yemeklerin kalitesizliği ve hijyeni konusunda birçok sorunun olduğu ve hastanelerin borçları nedeniyle ihalelere giremediği ve cihaz konusunda sorunlar yaşadıklarını da dile getirdi ve tüm sağlık örgütlerini ortak mücadeleye davet etti.

Gürkan, taleplerini şu şekilde sıraladı;