Sağlık emekçileri tepkili: Kamuda idari izin adaletsizliği

Yayınlanma: 28.03.2025 - 15:21

Güncelleme: 28.03.2025 - 15:21

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Mustafa Aytaç sorunun çözümü için yasal düzenleme gerektiğini, konunun Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı çalışanlarını da ilgilendirdiğini, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla defalarca görüşülmesi ve verilen sözlere karşın yasal düzenlemenin yapılmadığını söyledi. Aytaç, Şeker Bayramı resmi tatiline bayramdan sonraki 3 günün idari tatil olarak eklenmesinin konuyu yeniden gündeme taşıdığını belirterek ‘’Önümüzdeki 3 günlük idari tatil nedeni ile Genel Sağlık ve sosyal hizmet İş kolunda çalışan emekçilerin dışındaki tüm kamu emekçileri nisan ayında 160 saat yerine 136 saat mesai yapmış olacaklar. Buna karşın maaşlarını 160 saat üzerinden kesintisiz alacaklar. Oysa genel sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda nöbet esaslı bir çalışma sistemi olduğundan doktor, hemşire, laboratuvar çalışanları ve teknisyenler gibi daha birçok emekçiler idari izinden yararlanamadan nisan ayında diğer kamu çalışanlarından 24 saat fazla çalışmış olacaklardır. Söz konusu bu 24 saat fazla çalışma karşılığında ise herhangi bir mesai alamayacaklardır. Bu bir haksızlıktır. Konu yasal düzenleme gerektirmektedir ve yıllardır bu konuda verilen sözler tutulmamıştır’’ dedi.

EŞİTLİK İLKESİ YOK SAYILMAKTADIR

Aytaç konunun aynı hastanede çalışanlar arasında bile adaletsizliğe yol açtığını hastanelerin idari kadrolarında çalışanlar ile doktor ve hemşireler arasında adaletsizlik yarattığını sözlerine ekleyerek ‘’ Anayasanın 10. Maddesinde tanımlanan ‘Eşitlik İlkesi’ yok sayılmaktadır. Yani kamuda normal mesai usulüne göre çalışanlar Nisan ayında 136 saat çalışacaklar ve maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmayacak, fakat nöbet usulüne göre çalışan sağlık emekçileri eksiksiz maaş alabilmek için 24 saat yani 3 gün fazla mesai yaparak mesailerini tamamlayabilecekler. Bu çerçevede; Sendikamızca Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilen yazılarda: İlgili uygulamanın ‘’Eşitlik İlkesine’’ uygun hale getirilmesi ve tüm sağlık ve sosyal hizmet kolu kamu çalışanlarının Nisan 2025 dönemi içerisinde toplam normal çalışma saatlerinin 160 saat üzerinden değil; 136 saat üzerinden hesaplanması ile 136 saati aşan her bir çalışma saatinin ‘fazla çalışma’ olarak kabul edilmesi talep edilmiştir’’ şeklinde konuştu.