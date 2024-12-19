Sağlık emekçileri teşvik ödemelerini istiyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:53

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:53

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) İzmir Üniversiteler Şubesi üyesi sağlık emekçileri teşvik ödemeleriyle ilgili Tıp Fakültesi Hastanesi Poliklinikler önünde basın açıklaması yaptı.

Birlik Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Şube Başkanı Muhammed Danışkan yaptığı açıklamada, "Ege Üniversitesi Hastanesi’nde teşvik adı altında yatırılan ödemelerimiz yetersizliği üzerine bu yılın başlarında eylemler yapmış ve küçük bir iyileştirme kazanmıştık. Bunun yetersiz olacağını ifade etmiş ve zamanla daha fazla artırımların yapılması talebinde bulunmuştuk. Geçen süre zarfında bu konu yine göz ardı edildi. Üniversitemizin çalışanlarına gösterdiği değeri tekrar tekrar görmüş olduk. Ama bizler bu duruma razı değiliz olmayacağız" dedi.

"HAKKIMIZIN PEŞİNDEYİZ"

Danışkan, şunları söyledi:

"Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanları olarak, ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet gibi sorunların içinde boğuşurken psikolojik açıdan çok yorgun bir dönemden geçmekteyiz. Geç yatırılan ve yoksulluk sınırının da altında kalan ücretlerimizin, açlık sınırına her geçen gün yaklaşmasına şahit olurken şimdi de emeğimizin karşılığını tam olarak alamamaktayız. Teşvik, adı üstünde çalışanları yüreklendirme, çalışma isteğini arttırmak değil midir? Çalışanlar olarak hizmetin kalitesi arttırmak için elimizden geleni yapmaktayız, fakat konu çalışan memnuniyeti olduğunda üstünde durulmayacak önemsenmeyecek bir konu olduğunu görmekteyiz. Biz adı teşvik olan fakat idareciler tarafından angaryaya dönüştürülerek yok edilen hakkımızın peşindeyiz. Teşvik adı altında üzerinden vergi kesilen ancak emekliliğe yansımayacak şekilde parça parça yapılan ödemeleri kabul etmiyoruz, ısrarla vurguladığımız, yoksulluk sınırı üzerinde tek kalemde emekliliğe yansıyan temel ücret talebimizi duyurmaya ve bu hakkı kazanmak için büyük mücadeleler veriyoruz. Nitekim bu talebin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görmekteyiz.

"BİZLERE LAYIK GÖRDÜĞÜNÜZ TEŞVİK MİKTARINI KABUL ETMİYORUZ ETMEYECEĞİZ"

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullarda bizler bir yandan enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da hakkımızı karşılığını görememekten bıktık yorulduk. YÖK’ün katsayılarda değişiklik yaparak yüzde 50 üzerinde artışa gitmesinin üzerinden neredeyse yıl geçti. Fakat üniversitemizin görmezden geldiği kayıtsız kaldığına şahit olmaktayız. Ülkemizde YÖK’e bağlı üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte sağlık hizmetlerini yürüten üniversite hastaneleri arasında Ege Üniversitesi geçmişinden bugüne sağlık alanında yaptığı öncülüklerle bilinmektedir. Bu köklü kurum şimdi de teşvik ödemesini en düşük veren hastanelerden biri olarak çalışanlarını mağdur etme konusunda öncülük yapmaktadır. Çalışanların bulunduğu bu sıkıntılı sürece son vererek hakkı hak edene teslim edilmesi gerektiğinin üzerinde tekrar durarak çağrımızı yineliyoruz. Hasta sayısı bahaneleriyle ticarethane gibi gördüğünüz ‘kâr edemiyoruz paramız yok’ sözleriyle yönetemediğiniz, yönetici becerilerini gösteremediğiniz bu hastanede taşın altına elinizi koymadığınız, çözüm üretemediğiniz, üzerinize düşen sorumlulukları yerine getiremediğiniz için çalışanın emeğini hiçe saymaktasınız. Bizlere layık gördüğünüz teşvik miktarını kabul etmiyoruz etmeyeceğiz.

"BİZ ÇALIŞANLARI HAKKI GÖZETİNCEYE DEK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Teşvik ödemelerine ilişkin uygulamanın hukuka ve hakkaniyete uygun olacak şekilde düzeltilmesi, Sağlık Bakanlığı uygulamaları yönünden koordinasyonun sağlanarak angarya yasağı ve eşitlik ilkesine uygun şekilde üniversite hastanelerinde sağlık hizmet sunumu yapan emsal personelin teşvik ek ödemesi ve buna bağlı mali haklarının hesaplanarak ödenmesi için gereken tedbirlerin alınması, ilgili mevzuatın gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin yapılmasını Birlik Sağlık Sen olarak talep ediyoruz, adil ve eşit olmayan teşvik ödemelerinde biz çalışanları hakkı gözetinceye dek mücadelemiz ve eylemlerimiz devam edecek."