Sağlık emekçilerinin mücadelesi sonuç verdi: Hastanelerin tehlike sınıfı değişmeyecek

Sağlık Bakanlığı'nın, kamuya ait yataklı hastanelerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında yer aldığı “çok tehlikeli işyeri” sınıfından çıkarılarak “tehlikeli işyeri” sınıfına alınması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi başvuruda bulunduğunu gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirmişti.

Bugün toplanan Tehlike Sınıfı Komisyonunda hastanelerin tehlike sınıfının düşürülmesi talebi 6'ya 5 oyla reddedildi. Bu doğrultuda hastaneler “çok tehlikeli işyeri” statüsünü korumayı sürdürecek.

"HASTANEDEKİ RİSK GÖRÜNMEZDİR"

Sağlık meslek örgütleri ve tabip odaları “600 bini aşkın emekçinin korunması zayıflayacak, hasta güvenliği riske atılacak” diyerek düzenlemeye tepki göstermişti.

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER) ise konuya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, hastanelerin iş sağlığı ve güvenliği açısından hâla yüksek riskli alanlar olduğunun altını çizmişti. Dernek, sağlık emekçilerinin; biyolojik, kimyasal, radyolojik ve psikososyal risklere 7 gün 24 saat maruz kaldığını ancak bu risklerin istatistiklere tam olarak yansımadığı açıklamıştı.

İş kazası ve meslek hastalığı verilerinin tek başına tehlike sınıfını belirlemek için yeterli olmadığını belirten SAHADER, “Hastanelerde risk görünmezdir, süreklidir ve bir hata geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Enfeksiyonlar, iğne batmaları, radyasyon maruziyeti, şiddet ve tükenmişlik sendromu sağlık emekçileri için ciddi ve kalıcı tehditler oluşturmaktadır” uyarısında bulunmuştu.