Sağlık emekçilerinden randevu isyanı: 'Bakanlık emekle oluşturulan sistemi bozdu'

Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan sağlık emekçilerinin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ASM'lerdeki ebe, hekim ve hemşirelerin; iş yükünden, kendilerine sorulmadan ve haber verilmeden başlatılan uygulamalardan çok yorulduğunu, Aile Sağlığı Merkezlerinin artık 'SOS' verdiğini söyledi. Dr. Ahmet Mehlepçi ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözemeyen Bakanlığın bu sorunu ASM’ler üzerinden kapatmaya çalıştığını açıkladı.

Aile hekimlerinin randevularına müdahale edildiğini söyleyen Mehlepçi, Bakanlığın aylardır “Aile hekiminize randevusuz gidin” diyerek, ASM çalışanlarının yıllardır emek vererek oluşturduğu randevu sistemini bozduğunu ifade etti. Mehlepçi “Bakanlık, birinci basamak sağlık hizmetlerini yeterince tanımıyor; dahası, bunu öğrenme yönünde bir çaba da göstermiyor. Bizi dinlemiyor, bize sormuyor. “Yaptım oldu.” anlayışıyla uygulamaya koyuyor” dedi.

"ORTALAMA 12,4 BAŞVURU SAYISI İLE DÜNYA REKORUNA GİDİYORUZ"

ASM çalışanlarının yorgunluk ve değersizlik hissi ile baskı altında çalışmaktan yıldığını ifade eden Mehlepçi, “Yılda ortalama 12,4 doktor başvuru sayısı ile dünya rekoruna giden ülkemizin istatistikleri ortada. İkinci ve üçüncü basamaktaki randevu krizini çözemeyen bakanlık, bu sorunu ASM’ler üzerinden kapatmaya çalışıyor.

Oysa bebeklerin, çocukların, gebelerin izlemleri ve aşıları; aile planlaması hizmetleri bizim asli görevimizdir. Bütün gelişmiş ülkelerdeki aile hekimlikleri, halk hasta olmasın diye çalışır. Birinci basamakta poliklinik hizmeti, görev sıralamasında en son sırada yer alması gerekirken; bakanlığın sadece poliklinik hizmetini dayatması, randevu krizini çözemediği gibi daha da derinleştirecektir. Bu yaklaşım ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilirdir” diye konuştu

"BAKANLIK GÜNAH KEÇİSİ BULMAYA ÇALIŞIYOR"

BDS 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan da Çanakkale'de aile hekimlerine atılan bilgilendirme mesajına dikkat çekti. Eryazgan söz konusu mesajda aile hekimlerinin son 2 ay içerisinde Türkiye geneli sadece 6 saat gördüğü bir eğitimle 4 yıl uzmanlık eğitimi görmüş ciddiye uzmanları ile denk görüldüğünü söyledi.

Mesajda cildiye uzmanlarına alınmış tüm randevuların aile hekimine yönlendirileceğinin yazıldığını da anlatan Dr. Eryazgan “Yani bu mantıkla cildiye uzmanı olan tüm hekimlerin tıp fakültesi okurken gördükleri 1 aylık ortopedi stajı ile tüm ortopedi hastalarına bakmaları da normal! Akıl tutulması devam ediyor, hukuk bilim yok sayılıyor.

10 yıldır randevu krizinin sebebi olan Sağlık Bakanlığı günah keçisi bulmaya çalışıyor. BDS olarak bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Hukuksuz bilimdışı uygulamalar yerine aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının sorunlarını görün meslek örgütlerini dinleyin diyoruz” çağrısında bulundu.