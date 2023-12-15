Sağlık emekçilerine salyangozlu yemek

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Benzer durumların arka arkaya yaşanması üzerine Genel Sağlık-İş Sendikası, hastane yönetimine yazdığı dilekçeyle duruma ilişkin gerekli tebirlerin alınmasını istedi. Ancak hiçbir olumlu düzelme olmadığı gibi beslenme koşulları her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Sendikanın edindiği bilgiye göre, önceki akşam servis edilen kahvaltıda sadece bal, tereyağı ve bir parmak kalınlığında peynir yer aldı.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “En eski ve temel insan haklarından olan beslenme hakkı, sağlık hakkı ile yakından ilgili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın suskunluğu devam ederken sorumluların hesap vermiyor olması kabul edilemez” dedi.