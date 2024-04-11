Sağlık emekçisine bayram yok: Hemşirelerin saatlik 80 TL, hekimlerin 137 TL nöbet ücretleri tepki çekti

Yayınlanma: 11.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın bayramda sağlık hizmetlerinin aksamayacağına ilişkin 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgede 24 saat hizmet sunum esasına göre yürütülmesi için alınacak tedbirler yer aldı. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil hasta ve yaralılara süratle ulaşılması, ilk ve acil müdahalenin yerinde yapılması, hastaların tıbbi durumlarına uygun acil servislere nakli, tıbbi müdahale ve tedavinin etkin bir şekilde sağlanmasının bir zorunluluk olduğu vurgulanan genelgede “Hastanelerin acil servislerinde, laboratuvar, görüntüleme ve diğer teşhis ve tedavi birimleri ile hasta yatırılan tüm kliniklerde yeterli insangücü, tıbbi donanım bulunacak” dendi. Ancak bayram süresince alacakları nöbet ücretleri, sağlık emekçilerinin tepkisine neden oldu. Normal zamanlarda nöbet ücreti saatlik 64 TL olan hemşireler, bayramda saatlik 80 TL, 109 TL alan hekimler ise bayramda 137 TL alacak. Bayram boyunca tutulan icap nöbetleri için ise hemşireler saatlik 32 TL, hekimler 55 TL alacak.

"ŞEKER ALAMAZSIN"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bayramda bu parayı çocuklara harçlık verseniz olmaz, bayram şekeri alsanız olmaz. Bugün evinize bir saatlik iş için çağıracağınız tesisatçı, çilingir bu ücretin 10 katını alabilirken sağlık emekçilerinin aldığı nöbet ücretleri emeğinin karşılığından uzak” dedi. Yalçınkaya, “Maaşları yoksulluk sınırı altında olan sağlık emekçileri, fazla mesai yaparak gelirine katkı sağlasa da bu nöbet ücretleri asgari ücretin fazla mesai tutarının da altında. Bayramı, hafta sonu, gecesi olmayan sağlık emekçisi, bu bedelle kamuda çalıştırılıyor ve biz onlardan sağlıklı bir hizmet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.