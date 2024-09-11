Sağlık emekçisini radyasyon vurdu

Yayınlanma: 11.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 04:00

Bingöl Devlet Hastanesi’nin anjiyo biriminde çalışan sağlık emekçilerinin birçoğunda tiroid nodülü olduğu öne sürüldü. Bu kitlelerin oluşmasının ardında ise sağlık emekçilerinin radyasyonlu bölgede olması gerekenden daha fazla süre geçirdiği ifade edildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar ise söz konusu iddiayı doğruladı. Hastanenin ilgili biriminde çalışan en az yedi sağlık emekçisinde tiroid nodülü tespit edildiği belirtildi.

KİTLE TESPİT EDİLDİ

Ulaştığımız bir sağlık emekçisi şu açıklamayı yaptı: “Radyasyonun olduğu birimlerde haftalık çalışma süresi 35 saattir. Ancak az çalışan olduğu gerekçesiyle sağlık emekçileri mesai yapmak zorunda kalıyor” dedi. Hastanenin ilgili biriminde radyasyon kaçağı olup olmadığına dair de değerlendirmelerin olduğu ancak ilk belirlemelere göre radyasyon kaçağı olmadığı öğrenildi. Söz konusu serviste çalışan bir sağlık emekçisi yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Serviste çalışan 14 kişinin 7’sinde kitle bulunduğunu ifade eden sağlık emekçisi, “Son altı ayda bu sorun giderek arttı. Ortam ölçümü yapıldı ancak kaçak olmadığı ifade edildi. Fazla mesai uygulaması var. Radyoloji teknikerlerinin eleman talebinde bulunduk. Ancak bize eleman verilmedi. Radyoloji servisinde de aynı sorunun olduğu belirtiliyor” dedi.