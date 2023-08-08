"Sağlık hizmeti alamayacağız"

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

Rapora göre 2023’ün ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek artış, yüzde 248.3 oranı ile iskân ve toplum refahı hizmetlerinde oldu. Bu durumun deprem felaketi kaynaklı olduğu yorumlanırken iskân hizmetlerini 164.6 oranıyla sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri ve yüzde 150.5 oranıyla sağlık hizmetleri izledi. 309 milyarlık sağlık bütçesinin 168 milyarı, yani bütçenin yüzde 54’ü ilk 6 ayda harcanmış durumda. Tedavi hizmetlerinde yapılan harcama ise koruyucu sağlık hizmetlerinin 3 katı gerçekleşti. Koruyucu sağlık hizmetlerinde 43 milyar harcama yapılırken tedavi hizmetlerine 123 milyar harcama yapıldı.

‘CİDDİ SORUNLAR’

Seçim öncesi enflasyon ve dolar kurunu baskılamaya yönelik politikalara karşın ikinci altı aydaki dolar kurundaki artış, sağlık hizmetlerinde son çeyrekte herşeyin daha da zor geçeceğini gösteriyor. Enflasyon ve kur artışının sağlık bütçesine daha da zorlayacağının altını çizen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Halkın sağlığa erişim sorununun bütçe baskısı ile önümüzdeki dönemde daha da artacağı görülüyor. Özellikle 4. çeyrekte sağlık hizmetlerinde ciddi sorun ortaya çıkacak” dedi.

