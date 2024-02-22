Sağlık hizmetlerinde memnuniyet her geçen yıl düşüyor

Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.02.2024 - 03:30

İktidar “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile övünse de yurttaşlar sağlık hizmetlerine, sağlık emekçileri de haklarına ulaşamıyor. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı, sağlık hizmetlerindeki memnuniyetsizliği gözler önüne serdi. Planda yer alan “sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet oranları” dikkat çekti.

Bakanlığın verilerine göre 2018’de yurttaşların genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 70.4 iken 2022’de bu oranın yüzde 65.6’ya gerilediği görülüyor. Yurttaşların devlet hastanelerinden memnuniyet oranı ise 2018’de yüzde 72 iken 2022’de yüzde 65.8’e gerilemiş durumda. Aile sağlığı hizmetlerindeki memnuniyetin de son bir yılda yüzde 72’den yüzde 68’e düştüğü gözlendi.

‘ÖFKE SAĞLIK EMEKÇİSİNE’

Bakanlığın stratejik hedeflerinin yurttaşları rahat ettirecek hedefler olmadığını kaydeden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, devletin yaptığı memnuniyet çalışmasında bile oranların düşük olmasının Türkiye’de sağlığın kötüye gittiğini gösterdiğini söyledi.

Yalçınkaya, “Bu memnuniyetsizliğin muhatabı vatandaş nezdinde bakanlık olmuyor, sağlık emekçisi oluyor. Yurttaşlar, öfkesini sağlık emekçilerine kusuyor. Sorumlu olmadığımız etkenlerin bedelini biz ödüyoruz. Halka biz anlatmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.