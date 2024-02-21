Sağlıklı ve lezzet dolu: Nefis ve pratik kısır tarifi

Yayınlanma: 21.02.2024 - 22:20

Güncelleme: 21.02.2024 - 22:20

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kısır, hem pratik hem de sağlıklı bir atıştırmalık veya ana yemek alternatifidir. Bol yeşillikler, baharatlar ve nar ekşisiyle zenginleştirilmiş bu lezzetli tarif, sofranıza renk ve sağlık getirecek. Evde kolayca hazırlanabilen kısır, misafirlerinizi etkilemek ve damaklarını şenlendirmek için ideal bir seçenek. İşte, pratik kısır tarifi...

KISIR TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kısırlık bulgur

1 su bardağı sıcak su(yani koyduğunuz bulgur miktarının yarısı olmalı su miktarı aksi taktirde pilav gibi olur)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 demet maydanoz

5 adet taze soğan

7 -8 adet kornişon turşu

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılış