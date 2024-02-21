Sağlıklı ve lezzet dolu: Nefis ve pratik kısır tarifi
Kısır, nefis ve sağlıklı bir Türk mutfağı lezzetidir. Bu yazıda, evde kolayca hazırlayabileceğiniz, taze ve besleyici malzemelerle dolu kısır tarifini keşfedin. Sofranıza renk ve lezzet katmak için ideal bir seçenek!
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kısır, hem pratik hem de sağlıklı bir atıştırmalık veya ana yemek alternatifidir. Bol yeşillikler, baharatlar ve nar ekşisiyle zenginleştirilmiş bu lezzetli tarif, sofranıza renk ve sağlık getirecek. Evde kolayca hazırlanabilen kısır, misafirlerinizi etkilemek ve damaklarını şenlendirmek için ideal bir seçenek. İşte, pratik kısır tarifi...
KISIR TARİFİ
Malzemeler
Göz Atın
- 2 su bardağı kısırlık bulgur
- 1 su bardağı sıcak su(yani koyduğunuz bulgur miktarının yarısı olmalı su miktarı aksi taktirde pilav gibi olur)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 demet maydanoz
- 5 adet taze soğan
- 7 -8 adet kornişon turşu
- 1 adet limonun suyu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Yapılış
- Öncelikle kısırlık bulguru derin bir kaba alıp sıcak suyu üzerine boşaltıp karıştırıyoruz.
- Üzerini kapatıp biraz şişmesi için kenara alıyoruz bekletiyoruz. 20-30 dakika kadar bekletmek yeterli olacaktır.
- Maydanoz, taze soğan ve kornişon turşuları küçük küçük doğrayıp kenara alıyoruz.
- Sıvı yağı tavaya alıp ısıtıyoruz, salçaları içine ilave edip iyice kavuruyoruz.
- İyice yumuşayan bulguru derin bir kase içerisine alıyoruz.
- Kavurduğumuz salçalı soğanı da ocaktan alıp ıslanmış bulgurun içine ilave ediyoruz.
- Karabiber ve tuzu da ilave edip iyice yoğuruyoruz.
- Sos ve bulgur birbirine karıştıktan sonra limon suyunu ilave ediyoruz. Karıştırıp yeşillikleri ve kornişonları da ilave edip iyice harmanladık mı kısırımız hazırdır.
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