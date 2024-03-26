Sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda öne çıkan arayışlar özel sigortaları etkiliyor

Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2024 - 04:00

Özellikle küresel COVID 19 salgını süreci ve sonrasında yükselişe geçen özel sağlık sigortası pazarı, bu ivmesini yılın ilk iki ayında da sürdürüyor. Bu gelişmede enflasyonist ortam ve artan maliyetlerin de etkisi var ama pazar, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi alt branşların hareketlendirmesiyle önemli bir toplum kesimi tarafından ilgi görüyor.



Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre 2023 yılında 2022 yılına kıyasla prim üretimi “toplam sağlık”ta (seyahat sağlık hariç) yüzde 137.8 artışla 68.2 milyar lira, “tamamlayıcı sağlık”ta yüzde 163.9 artışla 20.6 milyar liraya ulaştı. Yine bu dönemler açısından “alt branş teminat” adedi toplam sağlıkta 7 milyon 902 binden 8 milyon 122 bin, tamamlayıcı sağlıkta 3 milyon 553 binden 4 milyon 29 bine ulaştı. Ayrıca yıllık veriler açısından bakıldığında hayatdışı branşı içinde toplam sağlığın payı yüzde 14’ten yüzde 15.9, tamamlayıcı sağlık sigortasının payı yüzde 3.8’den yüzde 4.8’e çıktı. 2023’ü böyle kapatan sağlık pazarı, 2024’e de hızlı başladı. Yılın ilk iki ayında Ocak-Şubat 2023’e kıyasla prim üretimi toplamda, sağlıkta yüzde 104.4 artarak 26.9 milyar lira, tamamlayıcı sağlıkta ise yüzde 146.7 artışla 8.3 milyar lirayı aştı.



ACENTE İLK SIRADA



Buna göre hayatdışındaki payları da toplamda; sağlıkta yüzde 22.3’ten yüzde 22.9, tamamlayıcı sağlıkta ise yüzde 5.7’den yüzde 7.1’e yükseldi. Bu kapsamda ilk iki ayda alt branş teminat adedi toplam sağlıkta 2 milyon 589 bin, tamamlayıcı sağlıkta da 1 milyon 449 bin olarak kayıtlara geçti.



Yine yılın ilk iki ayında tamamlayıcı sağlık sigortasının detaylarına bakıldığında teminat tercihi açısından “yatarak ve ayakta tedavi” seçeneğinin açık ara önde olduğu görülüyor. Prim üretimi bu tür poliçelerde yüzde 144.2 artışla 7.8 milyar liraya yaklaştı. “Yatarak tedavi” seçeneğinde ise prim üretimi yüzde 181.5 artışla 566.1 milyon lira oldu. Öte yandan pazar satış kanalına göre bakıldığında, “acente” yüzde 44.9 payla ilk sırada. Bunu yüzde 28.9 ile “broker”, yüzde 21 ile ana şirketi ifade eden “merkez” ve yüzde 5 ile “banka” kanalları izliyor. Tamamlayıcı sağlıkta ise acentelerin payı yüzde 51.8 ile daha yüksek. Bunu yüzde 22.4 ile merkez, yüzde 18 ile broker ve yüzde 7 ile banka takip ediyor.





