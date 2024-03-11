“Sağlık kuruluşlarımıza siyaset çok fazla müdahil oluyor”

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:38

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:38

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Anestezi ve ameliyathane teknikerleri ile ATT, paramedik çalışanı arkadaşlarımızın diğer sağlık alanlarında da çalışabilmelerinin önünü açıyoruz. Konuyla ilgili kararın yakında Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz” açıklamalarına tepki gösterdi.

“SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARIMIZA SİYASET ÇOK FAZLA MÜDAHİL”

Yazılı bir açıklama yapan Doğruyol, “Bakanın açıklamasının içeriğinin ne olduğu belli olmasa da, sağlık kurum ve kuruluşlarında yeni karmaşalara ve huzursuzluklara sebep olacağı, çalışma huzurunu bozacağı bu günden görülmektedir. Salık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların yöneticilerinin sözleşmeli yönetici olması, sözleşmeli yönetici olabilmenin tek kriterinin iktidar partisi tarafından verilen siyasi referansın olmasıyla birlikte sağlık kurum ve kuruluşlarımıza siyasetin çok fazla müdahil olmakta pek çok idarecimiz görevlerini layıkıyla yapamamaktadır” diye konuştu.

“PEK ÇOK SORUN VARKEN...”

Bakan Koca’nın meslek örgütleriyle fikir alışverişi yapamadığını vurgulayan Ahmet Doğruyol, “Sağlık Bakanının iş ve işleyişle ilgili muhatabı olması gereken yapılar sağlık sendikaları, odalar (tabip odası, eczacılar odası vb.) ve meslek dernekleridir. Alanlarda olanlar, çalışanların sıkıntılarını en iyi bilenler Sivil Toplum Kuruluşlarıdır. Ancak, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca meslek örgütlerini yok sayarak bazı meslek guruplarının görevleri dışında başka işlerde de çalıştırılabileceğinin önünün açılacağını ifade etmesi içerini bilmemekle birlikte, doğru bir açıklama olmadığını düşünmekteyiz. Sağlık alanında sağlıkta şiddet, depreme dayanıksız olan hastane binaları, sevk zinciri vb. pek çok sorun varken, kimsenin aklında olmayan bir meslek gurubunun görevi olmayan başka bir işi yapmasının önünün açılmasını anlamak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“‘SİZ BENİM KİM OLUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?’ DİYENLERE BAKIN”

“Bir anestezi teknikeri hemşirelik yapamaz, bir hemşire, paramedik, acil tıp teknisyeni laboratuar, röntgen, anestezi teknisyenliği yapamaz. Bu meslek gurupları birbirinden farklıdır” diye devam eden Ahmet Doğruyol, “Farklı eğitim ve tecrübe gerektirir. Bunların sebebi maalesef sağlık alanında ileriye dönük yani Türkiye’nin beş yıl, on yıl, yirmi yıl sonra ne kadar doktora, hemşireye, teknisyene ihtiyacının olacağının planlanmaması, ona göre personel yetiştirilmemesidir. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca; sizden öncelikli talebimiz ‘Siz benim kim oluğumu biliyor musunuz?’ diye söze başlayıp, siyasilerin yakını olan veya olduğuna inandıran, ya da referansı bir siyasi olan doktorundan, hemşiresine, teknisyeninden memuruna, temizlik personeline kadar iş yapmayan kıyıda köşede oturan arkadaşları sisteme dahil edin. Avuç içi kadar hastanelerde personelin yarısının sorumlu olduğu birimlere bakınız. Emin olun ki, kurumlarımızın personel ihtiyacı belli bir oranda giderilecektir” dedi.