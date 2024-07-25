Sağlık merkezlerine günü kurtarmak için gönderilen sevkıyat da durdu

Yayınlanma: 25.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2024 - 04:00

Sağlıkta yaşanan aşı krizi büyüyor. Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine hepatit B aşısına yönelik “idareli kullanın” uyarısı yaptığını Cumhuriyet gündeme getirdi. Haberimizin üzerine Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, ihtiyaca yönelik sekiz milyon doz aşı alımı yapıldığını duyurdu. Ancak Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı depolarında çok önemli birçok aşının bittiğini açıkladı.

Aşı yokluğunu sık sık gündeme getirmekten yorulduklarını ancak bakanlığın sorunun çözümü için olumlu adım atmadığını belirten sendika genel başkanı Derya Uğur, “Bir süredir yurt genelinde aile sağlığı merkezlerinde (ASM) günü kurtarmak adına aşı tedariki yapılabiliyorken, 23 Temmuz itibarıyla sağlık bakanlığı aşı deposundan beşli karma, kızamık-kızamıkçık-kabakulak, hepatit A, hepatit B, suçiçeği, antiserumlarla ilgili de dağıtım yapılamamaktadır” dedi.

‘SAĞLIK TİCARİLEŞTİ’

Mevcut durumda ASM’ler ellerindeki aşılar ile kendi bölgelerine kayıtlı bebek ve çocukların aşısını yapabildiğini söyleyen Uğur, “Fakat izin dönemi olmasından dolayı ASM’ye başvuran misafir bebek ve çocukların aşıları, stoklar tükenmekte olduğundan yapılamamaktadır” ifadelerini kullandı. AKP’nin uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık hizmetinin ticarileştirildiğini vurgulayan Uğur, “Bakanlık, halkın sağlığını önceleme sorumluluğunu bir türlü üstlenmemektedir” diye konuştu.

Uğur, “ASM’lerde görev yapan arkadaşlarımız aşı yokluğuyla mücadele etmenin yanında bir de yurttaşların tepkileri ile karşılaşıyor. Bu durum sağlıkta şiddeti körüklemektedir” değerlendirmesinde bulundu.

AKP döneminde kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü aktif olsaydı, söz konusu aşıların üretilebileceğine dikkat çeken Uğur, “Atatürk döneminde dünyaya aşı ihraç ederken şimdi kendi çocuklarımızı aşılayamaz hale geldik. Enstitü bir an önce açılmalı” dedi.