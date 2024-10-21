Sağlık meslek sendikaları kamucu politikalardan uzaklaşılmasına dikkat çekti: ‘Piyasacı sistemin sonucu’

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’na “Katil çetesi nasıl kuruldu? Bu anılan özel hastanelerin bakanlık denetimi nasıl bu kadar yetersiz olabilir? Bu bebekler öldürülürken neredeydiniz” sorularını yönelten Uğur, “Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı ulusal kamucu, halkçı sağlık politikalarının yerini 22 yıllık siyasi iktidarın bakanlarının dayattığı piyasacı sağlık sisteminin geldiği son nokta cinayetle sonuçlanmıştır. Yenidoğan çetesi, ne ilk ne de son çetedir” dedi.

Uğur, “Türkiye sağlık sisteminin içerisindeki kara delik yenidoğan çetesi soruşturmasıyla gözler önüne serilmiştir. 1400 sayfalık iddianame incelendiğinde görülmüştür ki bu kara delik en çok da çocukları yutmaktadır. Yalnızca para değil, can almaktadır” ifadelerini kullandı.

‘BAKAN NEREDEYDİ’

Uğur, “Özel hastanelerin denetimi il sağlık müdürlüğündedir. ‘yenidoğan çetesi’ bebekleri katlederken, dönemin il sağlık müdürü, günümüz sağlık bakanıdır. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu akıl almaz cinayet işlenirken neredeydi? Şu an koltuğunda hâlâ nasıl oturabiliyor?” tepkisini gösterdi.

Bir yurttaşın CİMER’e yazmasıyla başlayan soruşturmada, Bakan Memişoğlu’nun dönemin il sağlık müdürü olarak CİMER’e gelen ve kendisine tebliğ olan ihbarı “mecburen” Emniyet’e aktardığını anımsatan Uğur, “İl sağlık müdürü olarak yetkisi ve bilgisi olmasına karşın bu hastanelerin kaçını kapatıyor? Sıfır. En başından beri denetimlerle ortaya çıkarılması gereken katliam, çevrimiçi şikâyet üzerine ifşa olmuştur. Yaşanan bu vurdumduymazlığa ‘ihmal’ demek bile güçtür. Ortak çıkarlar gözetilerek görmezden gelinen bir durum olduğu aşikârdır” dedi.

Olayda adı geçen 10 özel hastanenin ruhsatını iptal edilmesine yönelik konuşan Uğur, “Yetmez. Zaten biliyoruz ki bu kapatılmalar kamuoyunun gözünü boyamaktan öte değildir. Bir süre sonra kapatılan bu özel hastanelerin patronlarının adı değiştirilerek yine yandaşlara hizmete açtırılacaktır” dedi. Uğur, “Görüp görebileceğimiz en insanlık dışı örgüt ile karşı karşıyayız ve bir tane yetkili istifası yok” diye konuştu.

YATAKLARIN YÜZDE 54’Ü ÖZELDE

“Yenidoğan çetesi”, sağlık sisteminin sorgulanmasına neden oldu. Sağlıkta özelleşme ve piyasalaşma tartışmaları yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı’nın son olarak yayımladığı 2022 yılı sağlık istatistikleri yıllığında yer alan verilere göre Türkiye’de toplam 13 bin 685 yeni doğan yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bunlardan 7 bin 330’u, yani yüzde 54’ü özel hastanelerde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ise 4 bin 738, yani toplam yatak sayısının yüzde 34.5’i kadar yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunuyor. Yenidoğan yoğun bakım yatağı için SGK günlük 1300 ve 2 1800 TL ödüyor.

Yenidoğan yoğun bakım yatakları özel hastanelerin en önemli para kazanma aracı haline geldiğini belirten 27. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, “Sağlıkta özel sektörün ağırlığının bu derece artmış olması sağlık hizmetlerinde suistimal oranını da artırmış durumda” dedi.

‘ÖZELLEŞTİRMENİN SON KURBANLARI’

İzmir Tabip Odası, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çetenin ortaya çıkması üzerine “Sağlıkta özelleştirmenin son kurbanları: Bebekler” başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

‘SORUMLULAR BELLİDİR’

Açıklamada, “Suçlara ortak olduğu kanıtlanan hekimler ve sağlık çalışanları en ağır cezayı almalıdır. Ancak kamu yöneticilerinin sistemin yarattığı bu kara tabloyu, işini hakkıyla yapan hekim ve sağlık çalışanlarına yükleyerek suçu üstünden atmaya çabalamaları gerçeğin üstünü örtemez. Çöken sağlık sisteminin sorumluları bellidir. Hastayı müşteri olarak gören bu kâr odaklı anlayış, canımızı yakmaktadır ve yakmaya da devam edecektir. Herkesin eşit ulaşılabilir, nitelikli kamusal bir sağlık hizmetine bir an önce kavuşması sağlanmalıdır” denildi.

DİKKAT ÇEKEN GÖREVDEN ALMA

112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları belirlenen “yenidoğan çetesi”, gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’yi sarsan olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken Sağlık Bakanlığı’nda dikkat çeken bir görevden alma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, görevden alındı. Uçan’ın yerine Mehmet Fidan atandı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görevden almaların süreceği belirtiliyor.

