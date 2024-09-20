‘Sağlık raporu talebi şiddeti tırmandırıyor’

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHF) Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) şiddetin en önemli nedeninin “raporlar” olduğuna işaret etti. Cumhuriyet’e konuşan Nehir, aile sağlığı merkezlerinde sağlık rapor işlemleri günlük poliklinik başvurularında ciddi bir pay oluşturduğu ve sağlık hizmeti işleyişinin verimini de engellemeye başladığını belirtti. Aile hekimlerinin 400 civarında farklı rapor talebiyle karşı karşıya kaldığının altını çizen Nehir şöyle devam etti: “Farklı usulde talep edilen raporlar, işleyişteki standardı bozduğu gibi usulsüz taleplerin önünü açmaktadır. Raporu hukuka uygun olmadığı için tanzim etmeyen hekim arkadaşlarımı, haklı olmalarına karşın raporunu alamayan bazı kişilerce şiddete maruz bırakılmaktadır.”

“Sağlık raporu vermek aile hekiminin işi olmamalı” diyen Nehir, “Sağlık raporlarının deyim yerindeyse ‘sadece imzalanacak basit bir evrak’ olarak görülmesi ve aile sağlığı merkezlerinin tıbbi donanımını görmezden gelerek aile hekimleri üzerinden işlemlerin yaptırılmaya çalışılması, aile hekimliğinde gerçekleşen sağlıkta şiddetin önemli sebeplerinden biridir. Aile hekimleri sadece yetkili ve yetkin olduğu tıbbi işlemlerden sorumlu tutulmalı” dedi.