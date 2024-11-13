Sağlık-Sen yönetimindeki 120 kişi hastanede de yöneticilik yapıyor

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:22

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği’nin (SAHADER) yaptığı araştırma Memur Sendikaları Konfederasyonu’na (Memur-Sen) bağlı Sağlık-Sen’e tanınan ayrıcalıkları göz önüne serdi. Araştırmaya göre birçok kentteki 120 Sağlık-Sen yöneticisinin aynı zamanda kamudaki sağlık kurumlarında da yönetici olarak görev yaptığı ortaya çıktı. SAHADER, tartışmalı uygulamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu. Yapılan başvuruda, yönetim kadrolarına aynı sendikadan atamalarının kriterleri ve aynı anda sendika ve kamu sağlık tesislerinde yöneticiliğin etik olup olmadığı sorusu yöneltildi.

‘LİYAKAT ARAMIYORLAR’

CİMER’den gelen cevapta, “Sözleşmeli statüdeki görev alma istekleri il sağlık müdürlüğü tarafından teklif edilmesi halinde 663 sayılı KHK’nin 42 maddesindeki şartlar çerçevesinde bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde gerçekleştirilmektedir” dendi.

Söz konusu maddede ise herhangi bir kriterin olmadığı ve sarı sendika yöneticilerinin il sağlık müdürlüklerince tavsiye edildikten sonra yöneticiliklerinin onaylandığı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan SAHADER Başkanı Abdullah Aktürk, “Bu durum bakanlığın bilinçli bir biçimde bu yapıyı desteklediğini liyakat ve adalet gibi kriterler aramadığını göstermektedir. Bu açıklama resmi olarak bu sendikanın bakanlığı ele geçirdiğinin açıkça kanıtı niteliğindedir. Bakanlığı sözleşmeli rant yöneticiliğini kaldırmaya, şeffaf, liyakat ve tecrübeye dayalı sisteme geçmeye davet ediyoruz” dedi.