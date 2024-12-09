Sağlık sistemi ‘getat lobisi’ne emanet edildi!

Aile hekimlerine mesai sonrası geleneksel ve tamamlayıcı tıp (getat) uygulamaları yapmalarının önünü açan yasa teklifinin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Teklifte yer alan 5. Maddeye göre hacamat, sülük vb. uygulamaları kapsayan geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerinde ücretli olarak sunulması sağlanacak.

Sağlık sistemi ‘getat lobisi’ne emanet edildi!
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Maddeye tepki gösteren 27. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “Hekimin işi sülük uygulamak değildir. Hekimler sülük, kupa, hacamat için tıp fakültesi okumadı. Eğer getat uygulamaları bilimsel olsaydı tıp fakültesi müfredatında olurdu” dedi.

Şahin, “Kanun teklifiyle aile hekimleri ‘sülük, kupa ve hacamat’ gibi ilkel yöntemleri uygulamaları konusunda teşvik ediliyor. Bu sayede aile hekimlerinin gelirlerinin artacağı iddia edilse de asıl amacın getat lobilerine yani sülükçülere, kupacılara maddi kazanç sağlamayı amaçladığı açık olarak görülmektedir” ifadelerini kullandı.

SÜLÜK VE KUPA SATACAK

İlkel yöntemlere izin verilmesinin Türk tıbbının gerilemesine neden olacağına dikkat çeken Şahin, “Hastanelerde ilaç, medikal malzeme bulunamazken getat ünitelerine kimler sülük ve kupa satacak” diye konuştu. Sağlık sisteminde büyük sıkıntılar varken bir de yöntemlerin uygulanması halkın sağlığını daha kötüye götüreceğini ifade eden Şahin, “Şu an çökmüş, sülüğe teslim edilmiş bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız” dedi.


Etiketler: #Sağlık #sağlık sistemi #lobi

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