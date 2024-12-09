Sağlık sistemi ‘getat lobisi’ne emanet edildi!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2024 - 04:00

Maddeye tepki gösteren 27. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “Hekimin işi sülük uygulamak değildir. Hekimler sülük, kupa, hacamat için tıp fakültesi okumadı. Eğer getat uygulamaları bilimsel olsaydı tıp fakültesi müfredatında olurdu” dedi.

Şahin, “Kanun teklifiyle aile hekimleri ‘sülük, kupa ve hacamat’ gibi ilkel yöntemleri uygulamaları konusunda teşvik ediliyor. Bu sayede aile hekimlerinin gelirlerinin artacağı iddia edilse de asıl amacın getat lobilerine yani sülükçülere, kupacılara maddi kazanç sağlamayı amaçladığı açık olarak görülmektedir” ifadelerini kullandı.

SÜLÜK VE KUPA SATACAK

İlkel yöntemlere izin verilmesinin Türk tıbbının gerilemesine neden olacağına dikkat çeken Şahin, “Hastanelerde ilaç, medikal malzeme bulunamazken getat ünitelerine kimler sülük ve kupa satacak” diye konuştu. Sağlık sisteminde büyük sıkıntılar varken bir de yöntemlerin uygulanması halkın sağlığını daha kötüye götüreceğini ifade eden Şahin, “Şu an çökmüş, sülüğe teslim edilmiş bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız” dedi.